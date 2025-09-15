Tarifele pentru apă și canalizare continuă să evidențieze discrepanțele dintre regiunile României. În medie, românii achită 14,47 lei pe metru cub, fără TVA, însă diferențele locale sunt uriașe, arată datele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) pentru luna septembrie 2025.

Locuitorii din județele mai sărace, precum Neamț sau Vaslui, se confruntă cu prețuri care depășesc dublul celor din București, deși nivelul veniturilor lor este mult mai redus. În Neamț, clienții Apa Serv Piatra Neamț plătesc 18,6 lei/metru cub, fără TVA, sumă care include 8,82 lei pentru apa potabilă și 9,78 lei pentru canalizare.

Situația este similară în județele Iași și Prahova, unde cei conectați la Apavital Iași plătesc 18,24 lei/metru cub, iar abonații Hidro Prahova suportă 18,51 lei/metru cub. În același timp, locuitorii Ploieștiului beneficiază de cel mai mic tarif din țară: doar 6,88 lei/metru cub. Diferența dintre oraș și restul județului Prahova este astfel de aproape trei ori.

Bucureștenii se situează în partea de jos a clasamentului, plătind către Apa Nova București 9,91 lei/metru cub, iar locuitorii din Chiajna, județul Ilfov, 10,64 lei/metru cub. Datele ANRSC arată că, în general, cei mai dezavantajați sunt românii din zonele sărace, în timp ce capitala și localitățile învecinate se bucură de tarife mult mai accesibile.

Specialiștii subliniază că această discrepanță evidențiază un paradox: în timp ce locuitorii celor mai bogate regiuni au apă și canalizare mai ieftine, cetățenii din județele cu venituri reduse plătesc cel mai mult pentru aceleași servicii. Tarifele detaliate pentru fiecare județ pot fi consultate în documentul oficial al ANRSC.

Prețurile pot fi consultate mai jos.

Scumpirile din ultimele luni pentru serviciile de apă și canalizare sunt explicate de autorități prin indexarea prețurilor cu inflația și costurile ridicate de producție și distribuție. Companiile de utilități subliniază că investițiile majore în modernizarea și întreținerea rețelelor sunt esențiale pentru a asigura servicii sigure și continue.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că, în iulie 2025, serviciile de apă, canal și salubritate erau, în medie, cu peste 10% mai scumpe decât în aceeași perioadă a anului trecut. În anumite localități, majorările au depășit 20%, evidențiind diferențe semnificative la nivel regional.