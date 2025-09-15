Un sortiment de condimente vândut în magazinele este periculos. Este vorba despre cuișoare Kamis, plic de 10 g, cu data de expirare 17.02.2028. Acestea conțin un insecticid interzis, numit clorpirifos. Magazinele vizate: Mega Image, Profi, Kaufland și Selgros. Lotul afectat este 0002791365.

Kamis a început retragerea produsului. Dacă ai cumpărat acest lot, poți aduce plicul înapoi în magazin și primești banii înapoi, fără bon sau chitanță, a informat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

În anul 2020, autoritățile române au retras aprobarea mai multor pesticide care conțineau substanțele clorpirifos-metil, clorpirifos și tiacloprid, folosite pentru a combate dăunătorii la fructe, legume și culturi precum grâu, orz, ovăz, rapiță și cartofi.

Produse afectate:

Clorpirifos-metil: DASKOR 440 / NURELLE M, RELDAN 22 EC / PYRINEX M22

DASKOR 440 / NURELLE M, RELDAN 22 EC / PYRINEX M22 Clorpirifos: CENTURIO, HELIOS 480 EC, NURELLE D 50/500 EC, PYRIFOS 480 EC / ACTIPIR 480 EC, PYRINEX 25 CS, PYRINEX 48 EC, PYRINEX QUICK, SINTOGRILL

CENTURIO, HELIOS 480 EC, NURELLE D 50/500 EC, PYRIFOS 480 EC / ACTIPIR 480 EC, PYRINEX 25 CS, PYRINEX 48 EC, PYRINEX QUICK, SINTOGRILL Tiacloprid: BISCAYA 240 OD, CALYPSO 480 SC, PROTEUS OD 110, SONIDO 400 FS

Termene pentru eliminarea stocurilor:

Pentru clorpirifos și clorpirifos-metil, stocurile trebuiau eliminate până la 16 aprilie 2020.

Pentru tiacloprid, stocurile puteau fi vândute până la 3 noiembrie 2020, iar utilizatorii aveau timp până la 2 februarie 2021 să le folosească sau să le elimine.

Decizia a fost luată pe baza unor reglementări europene care au interzis aceste substanțe chimice, considerate periculoase pentru sănătate și mediu.

Clorpirifosul este un insecticid organofosfat care se comportă ca o otravă de contact, prin ingestie și ca fumigant. Acționează prin blocarea enzimelor numite acetilcolinesteraze, care sunt esențiale pentru transmiterea semnalelor nervoase. În ciuda eficienței sale, utilizarea clorpirifosului a fost supusă unor reglementări din ce în ce mai stricte din cauza riscurilor pentru sănătatea umană și pentru mediu.

În prezent, utilizarea sa este restricționată sau chiar interzisă în multe țări. În 2020 a fost interzis în România, în 2016 a fost interzis în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în 2010 a fost interzis în Africa de Sud, în 2009 a fost interzis în Singapore.