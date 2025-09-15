Pensionarii vor achita un impozit pe economii de 2,5 miliarde de lire sterline în acest an financiar. Este o creștere uriașă, de 215%, față de 2022-2023, informează gbnews.com.

Obținute printr-o adresă privind libertatea de informare, de către Paragon Bank, datele evidențiază cât de greu îi lovesc pragurile fiscale pe pensionari.

Pentru cei în vârstă de peste 65 de ani, care au lucrat ani de zile pentru a construi un cont de pensii, cifrele sunt sumbre, scrie publicația.

Drept urmare, un număr tot mai mare de pensionari vor plăti impozit pe pensie.

Ministrul de Finanțe Rachel Reeves analizează, între timp, majorări de taxe de până la 50 de miliarde de lire sterline în această toamnă pentru a restabili spațiul fiscal de 9,9 miliarde de lire sterline.

Acest lucru a alimentat temerile că ar putea prelungi înghețarea pragurilor impozitului pe venit – o taxă ascunsă, numită obstacol fiscal – care urmează să se încheie în 2028.

Creșterea salariilor și inflația înseamnă că, și fără creșteri oficiale ale ratelor dobânzilor, milioande de pensionari ar putea să fie afectate de impozitele care cresc.

Cea mai puternică lovitură este pentru contribuabilii cu cotă suplimentară, în vârstă de peste 65 de ani. Contribuțiile lor urmează să crească de peste patru ori, de la 270 de milioane de lire sterline în 2022-23 la 1,1 miliarde de lire sterline în acest an – o creștere de 307%.

Odată ce venitul depășește 125.140 de lire sterline, alocația pentru economii personale se pierde în întregime, ceea ce înseamnă că fiecare bănuț din dobândă este impozitat cu 45%.

În total, persoanele de peste 65 de ani vor suporta 41% din toate impozitele pe economii în acest an, față de 39% în urmă cu doi ani.

Nici contribuabilii cu cota de bază în vârstă de peste 65 de ani nu scapă. Ei vor preda fiscalului peste 518 milioane de lire sterline în acest an – o creștere cu 163% față de cele 197 de milioane de lire sterline pe care le-au plătit în 2022-2023.

Andrew Wright, șeful departamentului de economii la Paragon Bank, a comentat: „Asistăm la o escaladare semnificativă și rapidă a sarcinii fiscale asupra celor care se apropie sau se bucură de pensionare. Acest lucru ar putea avea un impact profund asupra bunăstării financiare pe termen lung”.