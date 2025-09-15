Încă o țară va lansa cărți de identitate digitale la nivel național. Noua carte de identitate digitală va servi drept dovadă oficială a identității de la naștere până la deces, înlocuind vechiul sistem pe hârtie, a declarat Kaenchanh Phommachack, directorul Departamentului de Management al Recensământului și Dezvoltare.

Acest document stochează date personale, îmbunătățește și guvernarea, sprijină serviciile de e-guvernare și ajută la pregătirea Laosului pentru o economie digitală, a precizat acesta, conform presei locale.

Cartea de identitate digitală poate fi folosită și ca document de călătorie pe plan intern și internațional, reducând în același timp timpul și costurile administrative.

Conceput conform standardelor internaționale, cardul este modern, durabil și echipat cu caracteristici avansate de securitate, inclusiv cipuri, date biometrice, coduri QR și coduri de bare.

Potrivit lui Kaenchanh, emiterea cardului se face și în funcție de vârstă și va fi împărțită în două faze.

Prima fază acoperă copiii: de la naștere până la 6 ani, apoi de la 6 la 15 ani.

A doua fază începe la vârsta de 15 ani: primul card de identitate digital este emis pentru 10 ani, al doilea pentru 20 de ani, iar al treilea pentru peste 20 de ani.

Cetățenii cu vârsta de 60 de ani și peste vor primi un card pe viață, fără expirare.

Cetățenii pot solicita cardul de identitate digital la birourile centrale, provinciale, din capitală și districtuale sau se pot înregistra în prealabil prin intermediul aplicației LaelD.

Taxa de serviciu este de 30.000 LAK per card (aproximativ 1,6 USD), în timp ce taxa pentru card nu a fost încă anunțată.

Proiectul a fost lansat oficial în iulie 2024 în timpul discuțiilor la nivel înalt dintre președintele Laosului, Thongloun Sisoulith, și președintele Vietnamului de atunci, To Lam.

În iulie 2025, prim-ministrul Sonexay Siphandone a ordonat integrarea completă la nivel național, deschizând calea implementării acesteia în luna octombrie.

