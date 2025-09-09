Românii care au depus deja cereri pentru cărțile de identitate electronice nu vor plăti nimic în plus, documentele urmând să fie emise gratuit, a precizat marți Chestorul de Poliție Cătălin Aurel Giulescu, într-o intervenție la Antena3 CNN.

Guvernul României își asumase inițial finanțarea pentru 5 milioane de cărți electronice de identitate prin PNRR, însă a revenit asupra deciziei și a anunțat că doar 3,5 milioane de documente vor fi eliberate gratuit. Pentru diferența de 1,5 milioane de acte, autoritățile caută soluții de finanțare suplimentară.

„Astăzi am ajuns la 545.000 de cereri și am emis 520.000 de cărți electronice. În continuare vor fi emise aceste cărți electronice până la cuantumul sumei de 3,5 milioane asumate prin PNRR și deja noi lucrăm la identificarea unor noi surse de finanțare astfel încât cartea electronică să fie emisă gratuit la nivelul cetățenilor. Să fie emisă cetățenilor cu subvenționarea de către stat a acestui acestor costuri. În opinia noastră, cartea de identitate trebuie să fie emisă gratuit. Avem și cadru normativ care stabilește faptul că cetățeanul nu trebuie să suporte costurile emiterii cărții. Este foarte posibil să vorbim de impunerea unor taxe pentru subvenționarea funcționării serviciilor publice comunitare din cadrul autorităților publice locale, dar până în prezent nu a fost luată nicio decizie”, a declarat Giulescu.

Chestorul a explicat că reevaluarea proiectelor finanțate prin PNRR a dus la modificarea calendarului și a țintelor asumate de România.

„Trebuie să înțelegem toți că toate proiectele finanțate prin PNRR au fost reevaluate. Au fost reevaluate în condițiile în care nerespectarea jaloanelor presupune aplicarea unor sancțiuni care trebuiau suportate tot de statul român, în special pe partea de granturi.

În acest sens, având în vedere capacitatea de preluare la nivelul serviciilor publice comunitare organizate în cadrul autorităților publice locale și elementelor pe care noi le-am dezvoltat până în acest moment, pe proiectele noastre nu putea fi atins până la 01 iulie 2026, acel target de 5 milioane. Ce trebuie să înțelegem în această acest proiect?

Cartea electronică de identitate are două jaloane, două părți de investiții: o investiție care presupune dezvoltarea unor servicii și o investiție care presupune subvenționarea costului emiterii cărții”, a detaliat Cătălin Aurel Giulescu.