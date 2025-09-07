Potrivit Consiliului, crearea unei identități digitale de stat este crucială pentru dezvoltarea unui guvern digital și facilitarea participării politice, cum ar fi votul electronic și adăugarea de semnături digitale pentru inițiative și referendumuri, relatează Swiss Info, citată de Biometricupdate.com.

Acord pentru Legea națională privind identitatea electronică. Peste o sută de delegați internaționali s-au adunat pentru sesiunea inaugurală a legislaturii. Dintre cei 120 de membri ai Consiliului, 71 au fost aleși recent. Consiliul reprezintă peste 826.000 de cetățeni elvețieni care locuiesc în străinătate.

O lege revizuită privind identitatea digitală va fi supusă unui vot național pe 28 septembrie, în urma respingerii unei propuneri anterioare, din 2021.

Versiunea inițială a fost criticată pentru acordarea unui control excesiv companiilor private. Noul proiect de lege plasează sistemul în întregime sub administrare publică, urmând să fie emis de autoritățile federale, iar datele vor fi stocate într-o metodă descentralizată.

Dacă actul de identitate digital va fi acceptat de alegători in cadrul votului, acesta va fi introdus cel mai devreme, în al treilea trimestru al anului 2026.

În prezent, cetățenii elvețieni trebuie să prezinte o carte de identitate fizică sau un pașaport pentru a-și verifica identitatea, chiar dacă locuiesc în străinătate.

Actul de identitate electronic le-ar permite să facă acest lucru digital, eliminând necesitatea documentelor fizice.

Utilizarea actului de identitate electronic va rămâne voluntară. În timp ce autoritățile publice și entitățile care îndeplinesc funcții oficiale vor fi obligate să îl accepte, formele tradiționale de identificare vor continua să fie valabile.

Atunci când un act de identitate digital este verificat, autorităților și companiilor li se va permite accesul doar la datele specifice necesare pentru tranzacția respectivă. De exemplu, o persoană care confirmă că are vârsta legală pentru a cumpăra alcool nu își va dezvălui data completă a nașterii, ci doar o confirmare că are peste 18 ani.

Orice utilizare abuzivă a sistemului poate fi raportată Ministerului Justiției, care este însărcinat cu efectuarea investigațiilor corespunzătoare.

Solicitanții pot solicita actul de identitate digital online prin intermediul Oficiului Federal de Poliție, încărcând o copie scanată a actului lor de identitate. Identitatea lor va fi apoi verificată printr-un apel video online, înainte de emiterea noului act de identitate electronic.

Alternativ, cei care preferă o procedură în persoană pot aplica la un birou cantonal pentru documente de identitate, în timp ce cetățenii elvețieni care locuiesc în străinătate pot face acest lucru la cel mai apropiat consulat. Actul de identitate digital este stocat prin intermediul smartphone-ului utilizatorului.

În ciuda unui sprijin parlamentar larg, întrucât ambele camere au adoptat legislația cu o majoritate covârșitoare, referendumul a fost declanșat după ce comisia „Spuneți NU legii e-ID” a depus 55.344 de semnături care se opun proiectului de lege.

Opoziția vine dintr-o coaliție de grupuri mai mici, inclusiv Partidul Piraților, aripa de tineret a Partidului Popular Elvețian, ultraconservatoarea Uniune Democrată Federală și mișcări populare precum Prietenii Constituției, Aufrecht Schweiz și critici ai politicilor guvernamentale legate de Covid-19.

Campania „Spuneți NU legii e-ID” susține că legea prezintă riscuri pentru protecția datelor cu caracter personal.