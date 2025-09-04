Guvernul Bolojan a decis să ofere gratuit cartea electronică de identitate pentru mai puțini români: 3,5 milioane în loc de 5 milioane, cum era planificat inițial.

Guvernul Bolojan a hotărât ca Ministerul Afacerilor Interne să ofere gratuit cartea electronică de identitate pentru mai puțini oameni ca să folosească mai bine banii de la PNRR. Din această cauză, bugetul proiectului scade cu 21 milioane euro, de la 150 milioane euro la 129 milioane euro.

Până la sfârșitul anului, Guvernul Bolojan trebuie să pună din fonduri proprii 15,7 milioane lei și TVA de 134 milioane lei pentru a completa banii europeni.

Până pe 30 iunie 2026, când se încheie PNRR, Executivul trebuia să ofere gratuit 5 milioane de cărți electronice de identitate, cu un cost eligibil de 70 milioane euro din PNRR. În plus, alte 80 milioane euro sunt folosite pentru dezvoltarea serviciilor online care permit obținerea acestor documente.

Se estimează că vor fi eliberate aproximativ 307.655 cărți electronice pe lună (aproximativ 15.382 pe zi), astfel încât să fie atinsă ținta de 3,5 milioane până pe 30 iunie 2026. Dacă această țintă nu va fi atinsă, România riscă sancțiuni de aproximativ 264 milioane euro din partea Comisiei Europene.

Autoritățile române spun că, pentru a prelua mai rapid cererile și datele biometrice de la cetățeni, vor face următoarele: