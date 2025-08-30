Se înlocuiește permisul de conducere. Departamentul de Siguranță Publică (DPS) din Texas a anunțat un nou design pentru permisele de conducere și cărțile de identitate, care include măsuri de securitate sporite pentru combaterea contrafacerii și a furtului de identitate.

Noul design reorganizează informațiile personale pentru o citire și o verificare mai ușoară. Permisele și cărțile de identitate existente vor rămâne valabile până la data expirării și nu trebuie înlocuite imediat, au precizat autoritățile.

Noile permise, care au început să fie emise din 18 august, sunt fabricate dintr-un material policarbonat rezistent la manipulare.

Potrivit șefei Diviziei Permise de Conducere din Texas, Sheri Gipson, noul design își propune să îngreuneze crearea unor acte de identitate false de către infractori, conform fox4news.com.

„Modul în care sunt fabricate permisele actuale de conducere poate face o mare diferență în ceea ce privește siguranța publică. Acest nou design va îngreuna și mai mult producerea unor documente contrafăcute și va îmbunătăți modalitățile prin care putem proteja identitățile texanilor de furt”, a declarat Sheri Gipson.

Noile carduri sunt conforme cu standardele Asociației Americane a Administratorilor de Vehicule cu Motor (AAMVA).

Printre modificările vizuale importante se numără o stea neagră, gravată cu laser, în colțul din dreapta sus, pentru conformitatea cu REAL ID, înlocuind steaua aurie anterioară.

Noul design reorganizează informațiile personale pentru o citire și o verificare mai ușoară.

Real ID este un tip de identificare creat pentru a îndeplini cele mai stricte standarde de securitate stabilite de legea REAL ID din 2005.

Acest document este conceput pentru a spori securitatea la instalațiile și aeroporturile federale, astfel încât identitățile călătorilor să fie verificate cu o mai mare acuratețe.

Până în prezent, majoritatea călătorilor au folosit permisul auto de stat sau cartea de identitate pentru călătoriile cu avionul.

7 mai 2025 a fost o dată importantă pentru cei care călătoresc cu avionul din Statele Unite. Începând de la acea dată, îmbarcarea în zborurile comerciale necesită un Real ID sau o altă formă de identificare acceptată de TSA, cum ar fi un permis de conducere în noua variantă.

Permisele auto standard sau cărțile de identitate nu mai sunt suficiente pentru zborurile aeriene interne.

Toți cetățenii americani cu vârsta de peste 18 ani trebuie să se asigure că identitatea lor este actualizată înainte de acest termen limită.