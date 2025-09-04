Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost convocate joi, la ora 13.30, de președinta instanței supreme, Lia Savonea. Tema centrală a ședinței a fost discutarea sesizării CCR privind constituționalitatea legii pensiilor de serviciu ale magistraților.

După dezbateri, judecătorii au votat în unanimitate. Au fost exprimate 86 de voturi, toate în favoarea sesizării. Acest rezultat arată preocuparea instanței supreme pentru o analiză constituțională riguroasă înainte ca legea să producă efecte.

Decizia ÎCCJ are ca efect suspendarea aplicării prevederilor legii până la pronunțarea CCR. În acest interval, magistrații rămân în așteptarea unei soluții definitive care să clarifice dacă legea respectă principiile fundamentale.

Procedura prevede că, odată sesizată, Curtea Constituțională va examina actul normativ și va decide dacă acesta poate fi promulgat sau trebuie reanalizat de Parlament.

Fostul ministru al Justiției și judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a comentat pentru Gândul situația actuală. El a explicat că legea nu mai poate fi retrasă de Guvern, fiind deja adoptată prin angajarea răspunderii.

„Protestul magistraților are ca principală solicitare determinarea Guvernului să retragă proiectul de lege privind reforma pensiei speciale și a vârstei de pensionare. Astăzi, când vorbim, proiectul de lege nu mai poate fi retras de către Guvern, pentru că deja a fost adoptat prin angajarea răspunderii”, a declarat Tudorel Toader.

Acesta a subliniat că urmează controlul de constituționalitate a priori, desfășurat înainte de promulgarea legii. Potrivit lui Toader, CCR va adopta o decizie rapidă și conformă exigențelor Constituției, ceea ce ar face ca protestele magistraților să își piardă obiectul.

„Și în cazul sesizării CCR de către Înalta Curte, și dacă Opoziția va sesiza CCR-ul pe proiectul privind pensiile magistraților – dar nu știm dacă o va face, eu susțin că, cel mai probabil, CCR va respinge obiecția de neconstituționalitate, legea va intra în vigoare, producând efecte juridice în sensul așteptărilor societății civile!”, a mai afirmat fostul judecător constituțional.

În timp ce ÎCCJ a optat pentru sesizarea CCR, partidele din opoziție au abordat diferit situația. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus moțiuni de cenzură împotriva altor patru proiecte de lege din așa-numitul „Pachet 2 de austeritate”. Totuși, legea privind pensiile magistraților nu a fost contestată.

Prin absența unei moțiuni specifice, legea a fost considerată adoptată. Acest fapt arată că opoziția a prioritizat alte teme din pachetul de austeritate și nu a dorit să blocheze direct actul normativ referitor la pensiile magistraților.

Din perspectivă politică, decizia ridică semne de întrebare privind strategia partidelor de opoziție și modul în care acestea aleg să gestioneze subiectele sensibile. Situația lasă CCR cu responsabilitatea de a tranșa disputa privind constituționalitatea.

Discuțiile privind reforma pensiilor magistraților au provocat proteste în instanțe și parchete. Judecătorii și procurorii consideră că modificările ar putea afecta stabilitatea carierei și independența sistemului judiciar.

Pe de altă parte, societatea civilă urmărește atent evoluțiile. Subiectul pensiilor speciale este asociat de mult timp cu ideea de echitate socială, iar reforma acestui sistem este percepută ca un test pentru încrederea publicului în instituțiile statului.

Intrarea în vigoare a legii ar putea produce efecte imediate, precum pensionări anticipate și ajustări ale resurselor umane în sistem. În plus, decizia CCR va avea impact și asupra percepției publice legate de legitimitatea acestor beneficii speciale.

După sesizarea Curții Constituționale, următorul pas este analiza oficială a legii. CCR are obligația de a emite o decizie definitivă, care va fi obligatorie pentru toate instituțiile statului.

Dacă obiecția de neconstituționalitate va fi respinsă, legea va fi promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. În acest caz, prevederile vor intra în vigoare și vor produce efecte juridice imediate.

Dacă obiecția va fi admisă, actul normativ se va întoarce în Parlament pentru a fi modificat. Această situație ar putea prelungi dezbaterile și ar menține incertitudinea în sistemul judiciar.

Pentru moment, atenția rămâne concentrată asupra deciziei CCR. Atât magistrații, cât și cetățenii așteaptă un verdict care să clarifice dacă legea este conformă cu Constituția și dacă va produce efectele preconizate.