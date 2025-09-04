Dezbaterea legată de raportul dintre prețurile imobilelor și economia unei țări a căpătat o nouă dimensiune în urma postării lui Daniel Tudor. Antreprenorul a explicat că analiza urmărește să ofere un reper suplimentar pentru înțelegerea pieței rezidențiale. Conform datelor prezentate, România se află printre statele europene cu un nivel scăzut al acestui indicator. Discuțiile generate au adus însă în prim-plan și critici legate de felul în care PIB-ul pe cap de locuitor reflectă realitatea financiară individuală.

În mesajul său public, Daniel Tudor a arătat că simpla raportare la opiniile generale nu poate explica în mod obiectiv tendințele pieței imobiliare. El a precizat că este necesară o abordare bazată pe date clare și indicatori economici.

Antreprenorul a subliniat că raportul dintre prețul mediu pe metru pătrat în capitală și PIB-ul pe cap de locuitor oferă o perspectivă asupra sustenabilității prețurilor. Potrivit acestuia, un procent redus indică un echilibru între piață și economie, iar unul ridicat sugerează posibile supraevaluări.

Datele din 2024 arată că Belgia are un nivel de 6,7%, urmată de Irlanda cu 6,85% și Cipru cu 7,19%. România se află la 8,63%, în timp ce Luxemburg înregistrează 8,87%.

Aceste state figurează printre cele cu cele mai mici valori, ceea ce, conform interpretării lui Tudor, indică o piață mai apropiată de potențialul economic al fiecărei țări.

Situația diferă considerabil în alte zone ale Europei. Franța, Marea Britanie și Cehia se află la polul opus, unde raportul este mult mai ridicat.

În aceste state, potrivit analizei, există semnale că prețurile rezidențiale ar putea depăși echilibrul raportat la economia națională. Tudor a menționat că acest tip de comparație este util pentru a înțelege tendințele generale, fără a oferi însă răspunsuri definitive pentru fiecare investitor sau cumpărător.

Postarea a generat rapid comentarii din partea urmăritorilor, unii dintre ei contestând relevanța indicatorului. Un utilizator a scris:

„PIB/Capita național nu are treabă cu fiecare individ în parte. Gap-ul distribuției de avere la nivel național este enorm , deci pib-ul nu este o măsură a prosperității individuale”.

Observația acestuia a atras atenția și a deschis o nouă direcție de discuție. În replică, Daniel Tudor a recunoscut că obiecția este corectă și că PIB-ul pe cap de locuitor nu reflectă venitul sau bunăstarea fiecărui individ.

Totuși, a subliniat că acest aspect nu anulează utilitatea indicatorului folosit.

„Ca sa răspund: obiecția ta este corectă, pib/capita nu este egal cu venitul sau prosperitatea fiecarui individ, dar asta nu face raportul prezentat inutil”, a notat el.

În continuarea explicațiilor, Daniel Tudor a detaliat modul în care folosește indicatorul prezentat. Potrivit acestuia, raportul dintre prețuri și PIB servește ca „barometru macro” pentru a evalua dacă piața imobiliară este aliniată cu dimensiunea economiei.

Antreprenorul a precizat că analiza nu se referă la accesibilitatea individuală, ci la tendințele generale care definesc sustenabilitatea pieței.

El a completat ideea prin evidențierea necesității altor instrumente de analiză atunci când se discută despre puterea reală de cumpărare. În acest sens, Tudor a indicat importanța unor indicatori suplimentari, precum raportul prețurilor la venituri, costurile creditării sau randamentele obținute prin chirii.