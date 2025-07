În cadrul unei declarații făcute luni seară, ministrul Daniel David a subliniat că premierul României are deja demisia sa pe masă, în cazul în care principiile asumate nu vor fi respectate.

Daniel David spune că educația și cercetarea trebuie protejate

Potrivit ministrului, chiar dacă alte sectoare discută despre concedieri și ajustări bugetare, educația și cercetarea trebuie protejate. În viziunea sa, pe termen scurt nu pot fi făcute reduceri de personal și nu trebuie diminuate salariile, iar orice ajustare se poate face doar în limitele raționalității și decenței. De asemenea, a precizat că se referă strict la salarii, nu la alte forme de venit.

În ceea ce privește perioada medie, ministrul a reiterat poziția că noua lege a salarizării unitare trebuie să aibă ca punct de plecare salariul mediu brut pe economie pentru profesorii debutanți. Această măsură este esențială pentru construirea unei ierarhii salariale echitabile și sustenabile în sistemul educațional.

„Eu am spus foarte clar, iar premierul ştie, că are demisia mea pe masă: am spus că pe termen scurt, indiferent ce facem cu măsurile pe care le luăm şi ce gânduri avem, din educaţie şi cercetare nu dăm oameni afară, în alte sisteme vedeţi că discută despre disponibilizări. În plus, noi nu tăiem salariile. Nu am vorbit de venituri, repet vorbim de salarii”, a declarat ministrul la Antena 3.

Ministrul vrea salarii decente și stabilitate în sistem

Pe termen lung, Daniel David susține angajamentul politic asumat la solicitarea sa, conform căruia până în anul 2030 România va atinge obiectivele bugetare privind educația și cercetarea: 15% din bugetul general consolidat pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare. Ministrul consideră că implementarea graduală a acestor angajamente este esențială pentru modernizarea sistemului.

„Pe termen lung, în ciuda crizei, politicul şi-a asumat aceste lucruri la solicitarea mea, în 2030 nu mai prorogăm 15 la sută din bugetul general consolidat de cheltuieli pe educaţie şi unu la sută din PIB pentru cercetare, ci ne apropiem treptat şi implementăm acel lucru. Invit pe toţi, şi pe elevi şi pe studenţi şi pe profesori… Ştiu că le este greu, pentru că dacă ai ceva şi pierzi nu ai cum să fii mulţumit, dar avem şansa să definim mecanismele la modul corect”, a mai spus ministrul.

Daniel David a încheiat prin a-i încuraja pe toți actorii din educație – elevi, studenți și cadre didactice – să participe activ la definirea corectă a mecanismelor necesare reformei, chiar dacă în prezent există dificultăți generate de pierderi temporare sau de lipsa unor beneficii.

„Premierul ştie foarte clar cum am discutat la preluarea acestui mandat. Eu am înţeles că analiza tehnico-financiară a scos în evidenţă aceste anomalii în zona educaţiei. Am spus da, le normalizăm, dar nu pot ieşi din cele două principii: raţionalitate, adică cum sunt practicile europene, şi principiul decenţei, cât ne permitem. Pe termen scurt, în educaţie şi în cercetare, nu cred că ne permitem să dăm oameni afară şi nici să ne gândim la reduceri de salarii”, a conchis el.

Ministrul Educației explică reducerea burselor

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că sistemul actual de burse pentru elevi și studenți nu mai este sustenabil din punct de vedere financiar. În contextul unui deficit bugetar major și al creșterii accelerate a fondurilor alocate burselor în ultimii doi-trei ani, acesta a subliniat că nu mai există resurse suficiente pentru menținerea actualului nivel de sprijin financiar.

Ministrul susține că misiunea sa este să găsească o formulă de reorganizare a sistemului de burse care să respecte două principii esențiale: raționalitatea, în acord cu practicile europene, și decența, în funcție de posibilitățile reale ale statului român. De asemenea, a menționat că educația are nevoie de mai mulți bani și că alocările actuale sunt departe de pragul de 15% din bugetul general consolidat, așa cum este prevăzut în angajamentele politice asumate.

„Avem acest deficit financiar uriaș și bursele au atras atenția grupului care lucra pe echilibrarea financiară a țării dintr-un motiv simplu – în ultimii 2-3 ani fondul de burse și tipul de burse a crescut extraordinar de mult, într-o manieră în care cei din zona finanțelor consideră că acum nu mai este sustenabil. Misiunea mea acum e să mă gândesc cum implementăm această cerință de a redimensiona sistemul de burse, astfel încât lucrurile să aibă 2 criterii – un criteriu al raționalității, cum sunt practicile europene în ceea ce privește bursele, și ce este decent, cât poate susține țara atunci când vorbim de burse. Prin propunerea pe care o s-o fac nu vreau să ies din aceste criterii”, a explicat ministrul.

În ultimii ani au fost alocate sume mari într-un sistem educațional cu mecanisme nefuncționale

Daniel David a precizat că în ultimii ani au fost alocate sume mari într-un sistem educațional cu mecanisme nefuncționale, în care persistă numeroase anomalii. În acest context, ministrul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la direcția în care se îndreaptă sistemul educațional și a afirmat că trebuie create condiții ca elevii să vină la școală pentru că învățământul este obligatoriu și oferă o cale către succesul social.

„Educația are nevoie de mai mulți bani, suntem departe de acel 15% din bugetul general consolidat pe cheltuieli. Sunt foarte îngrijorat că în ultimii 2-3 ani noi am pus foarte mulți bani într-un sistem în care mecanismele pe care le avem nu sunt foarte sănătoase, sunt multe anomalii, și făcând asta începem să luăm viteză și mă tem că nu știu în ce direcție mergem și când ne vom ciocni de un perete. Eu am propus ca într-un sistem educațional copiii să vină la școală pentru că învățământul este obligatoriu și să vadă că e o cale spre succesul social”, a mai spus David.

În ceea ce privește tipurile de burse care vor fi păstrate, ministrul a indicat următoarele priorități: bursele sociale pentru elevii și studenții din familii defavorizate, bursele de merit într-un procent rezonabil – aproximativ 15% dintr-o clasă –, premiile pentru elevii olimpici și bursele tehnologice acordate în învățământul profesional, având în vedere colaborările existente cu firmele. El a mai menționat că, deși bugetul total alocat burselor va fi redus, acesta va rămâne semnificativ mai mare decât cel din 2021 și 2022.

„În acest proces unii s-ar putea să aibă probleme, vin din familii sărace, și atunci, ca stat, trebuie să susții prin burse sociale acești copii. Te uiți și în zona de merit, ca să-i susții. Și am propus să avem bursele de merit într-un procent rezonabil. 15% dintr-o clasă, care și așa e mare, când mă uit la cum se definește meritul în alte țări. Voi păstra toate premiile care există pentru olimpici. O vreme trebuie să păstrăm bursele tehnologice pentru învățământul profesional, pentru că există colaborări și contracte cu firme. Chiar dacă bugetul scade, rămâne mult mai mare în comparație cu 2022 și 2021. Aș fi vrut să văd măcar o prezență mai mare la Bacalaureat, dar, dimpotrivă, anul acesta e mai mică față de anii trecuți”, a mai afirmat Daniel David.

Ministrul a subliniat din nou că România nu își mai permite să susțină un sistem de burse atât de extins, care nu există în această formă nici în alte state. Deși recunoaște că studenții nu sunt vinovați pentru situația creată, a exprimat înțelegere față de nemulțumirea acestora. Totodată, a declarat că va propune o modificare a modului de calcul al burselor, astfel încât să se raporteze la salariul minim net pe economie, nu la cel brut.