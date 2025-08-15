Tensiunile dintre autorități și cadrele didactice au atins un nou prag, după discuțiile tensionate dintre premierul Ilie Bolojan și liderii de sindicat pe tema ajustărilor bugetare adoptate de Guvern.

Sindicaliștii acuză Guvernul de lipsă de dialog și au anunțat proteste la nivel național, cerând chiar demisia ministrului Educației, Daniel David.

Premierul Bolojan a declarat că noul an școlar va implica mai multă muncă pentru profesori, fără însă a fi însoțită de majorarea salariilor. Această poziție a amplificat nemulțumirea cadrelor didactice, care au decis să transforme ziua de 8 septembrie într-o demonstrație de forță, cu zeci de mii de participanți în fața clădirilor guvernamentale.

Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a precizat că manifestațiile nu se vor limita la Ministerul Educației, ci se vor extinde la sediul Guvernului României.

„Vor continua protestele în fața Ministerului Educației. Se vor extinde și în fața Guvernului României, iar pe 8 septembrie școala nu va începe, vom boicota începerea anului școlar. Sau mai bine spus începerea anului școlar va avea loc aici în prezența a zeci de mii de colegi din țară”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret’.

Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a subliniat că toate argumentele împotriva noilor măsuri, de la creșterea normei didactice și a numărului de elevi pe clasă, la reducerea tarifelor pentru plata cu ora, au fost prezentate premierului.

Sindicaliștii avertizează că aceste modificări vor avea un impact negativ atât asupra profesorilor, cât și asupra elevilor, și că, dacă Executivul nu găsește soluții concrete, protestele se vor intensifica după începerea anului școlar.

Cadrele didactice au ieșit deja în stradă, iar manifestațiile vor continua în zilele următoare. Nemulțumirile principale vizează pachetul de măsuri prin care Guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar, printre care:

Creșterea normei didactice săptămânale de la 18 la 20 de ore;

Majorarea numărului de elevi în fiecare clasă;

Comasarea școlilor și claselor;

Reducerea fondului de burse pentru studenți cu 40%, începând cu 1 august;

Diminuarea cu 50% a tarifelor brute pentru orele suplimentare sau vacante;

Limitarea indemnizației de hrană pentru angajații cu salarii nete de maximum 6.000 de lei, plafonată la 347 de lei pe lună.

Premierul a explicat că aceste măsuri urmăresc alinierea la standardele europene și sunt impuse de constrângerile bugetului de stat. Totuși, el a menționat că Guvernul ar putea simplifica anumite proceduri administrative, astfel încât profesorii să poată dedica mai mult timp elevilor.

Nemulțumirile profesorilor arată o opoziție fermă față de ajustările bugetare și sugerează că începutul anului școlar se va desfășura sub semnul conflictului și al protestelor de amploare.