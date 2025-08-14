România intră în anul școlar 2025–2026 cu o rețea de învățământ reconfigurată. Ministerul Educației și Cercetării a confirmat, joi, că 507 unități școlare vor fi comasate administrativ și vor deveni structuri arondate altor școli. Măsura vine pe fondul unei presiuni fără precedent asupra bugetului, cu obiectiv declarat de reducere a fragmentării administrative și optimizare a costurilor.

Aceasta este prima reorganizare de asemenea amploare din ultimii ani, generată de aplicarea prevederilor Legii 141/2025 și a măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern.

Procesul a debutat cu o evaluare națională a rețelei școlare, în colaborare cu primăriile și inspectoratele școlare județene. Analiza a identificat aproximativ 850 de unități cu personalitate juridică ce nu îndeplineau pragul minim de elevi sau preșcolari impus de lege.

Din acestea, 507 au fost integrate în alte unități de învățământ, fie prin fuziune între ele, fie prin absorbție în școli cu efective corespunzătoare. Procentual, vorbim de aproximativ 8,1% din totalul unităților cu personalitate juridică din România.

Ministerul subliniază că reorganizarea are un caracter administrativ, nu presupune închiderea fizică a clădirilor și nu va forța elevii sau preșcolarii să își schimbe locația. Activitatea didactică va continua în aceleași spații, cu aceiași profesori și personal auxiliar.

Singura modificare majoră este la nivel de conducere: funcția de director dispare în unitățile care devin structuri arondate. Managementul acestor școli va fi preluat de unitatea absorbantă.

Pentru a evita depopularea educațională a unor zone, ministerul a decis ca fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) să păstreze cel puțin o școală cu personalitate juridică. Această măsură este prezentată ca un compromis între nevoia de eficientizare și dreptul comunităților locale la un centru educațional autonom.

„Dincolo de urgența crizei bugetare, reorganizarea reduce fragmentarea rețelei și creează premise pentru o planificare mai eficientă a normelor didactice”, arată comunicatul oficial.

Ministerul Educației intenționează să monitorizeze atent modul de funcționare al noii structuri școlare. În funcție de rezultate, pot urma noi ajustări în anii următori, coordonate cu autoritățile locale și inspectoratele școlare.

Specialiștii atrag atenția că efectele reale se vor vedea nu doar în cifrele bugetare, ci și în calitatea actului educațional: posibilă uniformizare a standardelor, dar și riscul ca școlile arondate să piardă din autonomia decizională.

Reorganizarea este parte a unui pachet mai amplu de măsuri pentru menținerea funcționării sistemului de educație în contextul reducerii cheltuielilor publice. Oficialii spun că scopul final este asigurarea plății salariilor cadrelor didactice și a burselor elevilor.

Ministerul mulțumește inspectoratelor și administrațiilor locale „pentru colaborarea într-o situație excepțională”, subliniind că „interesul superior al copilului” rămâne criteriul central al deciziilor.

Pe măsură ce reorganizarea se finalizează în județe, Ministerul Educației promite comunicări publice periodice și actualizarea datelor privind școlile afectate. Procesul este încă în desfășurare, iar cifrele anunțate ar putea suferi modificări minore în următoarele luni.