Victor Ponta intervine în scandalul momentului legat de Pilonul II al pensiilor private, după ce Guvernul ia în calcul ca românii să poată retrage doar 25% din suma acumulată la momentul pensionării, restul urmând să fie plătit eșalonat.

Fostul premier acuză puterea că pregătește o măsură „ilegală” și „comunistă” și avertizează că orice beneficiar care va da statul în judecată va câștiga procesul.

„Este un furt. Banii din pensii private au fost plătiți și sunt plătiți doar de către cei care aveau 35 de ani în 2006. Eu unul, sunt și eu cotizant acolo. Nu sunt pensii speciale, nu de la buget, sunt banii oamenilor. Sunt opt milioane de cotizanți. Este ca și cum mi-ai lua banii din cont. Statul nu are treabă cu acei bani și dacă legiferează pe ei este un furt. Nu știu dacă ați constatat, toate măsurile pe care le-au luat până acum a fost să ia bani de la noi. TVA iau de la oameni, taxe de la firme românești, pensiile românilor le-au supraimpozitat, bursele studenților”, a declarat Ponta la România TV.

Fostul premier susține că, în loc să reducă propriile cheltuieli, guvernanții preferă să ia bani de la cetățeni: „N-au luat niciun leu din subvenția de la partid. E prima dată în istorie când sunt trei secretari adjuncți ai Guvernului. Nu au tăiat un leu de la ei. Tot ce fac fac pe spinarea oamenilor, ceea ce e profund incorect, iar în cazul pensiilor private este profund ilegal. Sunt banii oamenilor, vor să îi fure? Este o nebunie, o prostie.”

Ponta a reamintit și de reacțiile politice din trecut, comparându-le cu situația de acum:

„Cică e guvern de dreapta, liberal. Mai țineți minte când a zis Dragnea de pensiile private, au sărit toți votanții ‘la pușcărie cu Dragnea’. Acum când se atinge guvernul lor tac din gură și sar eu să îi apăr?”

În opinia sa, motivația reală a măsurii este legată de faptul că fondurile sunt investite în titluri de stat:

„Nu știu de ce fac asta, probabil vor acei bani. Banii din pensiile private, conform legii, cei mai mulți dintre ei sunt investiți în titluri de stat. Practic, împrumută Guvernul României. Probabil că nu vrea să ne dea banii înapoi sau să ne dea dobânda. Sunt pensii private, nu are nicio treabă Guvernul sau statul cu ele. Nu m-ar mira peste o lună să ne spună că n-avem voie să retragem banii din conturi de la bănci.”

Concluzia fostului premier este fermă: „Absolut orice fel de beneficiar legal al pensiei private nu are legătură cu statul. În momentul în care cere pensia și nu i se dă va da în judecată și va câștiga. (…) Este o naționalizare a unor venituri absolut private, doar comuniștii au mai făcut asta, în 1948-1950.”