Fostul președinte Traian Băsescu a analizat duminică, la România TV, modul în care premierul Ilie Bolojan gestionează cheltuielile publice. În plus, a comentat și situația actuală din coaliția de guvernare.

Băsescu a făcut o paralelă între măsurile luate în perioada în care conducea țara și cele adoptate în prezent, subliniind diferențele de abordare și posibilele consecințe.

Traian Băsescu a amintit că în 2010 a încercat să concentreze măsurile de austeritate în cât mai puține domenii, pentru a limita impactul asupra populației. El a precizat că, la acea vreme, nu a modificat taxele, nu a redus salariile din sectorul privat și nu a diminuat pensiile, respectând decizia Curții Constituționale.

De asemenea, a explicat că a fost introdusă o măsură prin care nu mai era permisă cumularea pensiei cu salariul la stat și a subliniat că tăierea de 25% din salariile bugetarilor a fost una dintre puținele decizii majore luate atunci.

„Nu știu dacă ați observat, în 2010, eu am încercat să concentrez măsurile în cât mai puține, să afectez cât mai puține sectoare. De asta n-am umblat la taxe, n-am umblat la salarii în sectorul privat. Prin voința Curții Constituționale n-am umblat la pensii. Și a fost acea măsură luată prin care nu s-a mai acceptat nici o dublă salarizare, adică și pensie și salariul din instituții de stat. Și au mai fost niște măsuri. Deci, acel 25%, eu chiar am aici situația…”, a afirmat Băsescu.

Fostul șef al statului a declarat că premierul Ilie Bolojan adoptă o strategie diferită, întrucât încearcă să optimizeze toate sectoarele simultan, ceea ce provoacă deja nemulțumiri generalizate. Băsescu a adăugat că această abordare ar putea fi bună, dar a subliniat că doar rezultatele finale vor confirma dacă direcția este corectă sau nu.

El a menționat și că săptămâna viitoare Curtea Constituțională urmează să decidă dacă al doilea pachet de măsuri propus de guvern va fi considerat constituțional, principalul punct sensibil fiind legat de pensiile magistraților.

„Da, și ne-am focusat pe două, trei segmente pe care să le afectăm. Nu pe tot. Pe când domnul Bolojan are altă abordare, poate-i bună, eu nu știu, vom vedea rezultatele, vânsul optimizează toate sectoarele. Adică… Și enervează pe toată lumea, cum s-ar spune, în loc să concentreze măsurile de reducere a cheltuielilor pe două zone și cu asta, cu asta. Știți că săptămâna următoare, joi, CCR-ul urmează să decidă dacă, într-adevăr, al doilea pachet va fi constituțional și va putea să intre în vigoare, acolo problema este cu pensiile magistraților. Da, dânsul, domnul Bolojan și-a asumat chestiunea, vom vedea ce va decide CCR-ul. Nu vreau să fiu nici pesimist, nici optimist în ceea ce privește trecerea pachetului, vom vedea”, a mai spus Traian Băsescu, duminică seară.

Pe tema situației politice, Băsescu a descris tensiunile din coaliție ca fiind mai degrabă o „joacă” politică, în care partidele urmăresc interese interne. El a spus că președintele PSD se concentrează pe viitoarele alegeri interne și adoptă poziții care par să blocheze unele inițiative guvernamentale, iar premierul contribuie la instabilitate prin amenințările repetate cu demisia.

Băsescu a avertizat că aceste conflicte creează o percepție de instabilitate și au efecte economice negative, inclusiv creșterea costurilor la care România se împrumută pe piețele externe.

El a criticat faptul că deciziile importante sunt amânate, iar partidele invocă frecvent existența coaliției, deși aceasta nu este prevăzută în Constituție și, în opinia sa, nu ar trebui să blocheze funcționarea guvernului.

„Lucrul ăsta face foarte rău. Pe de-o parte este Grindeanu care creează senzația de instabilitate. Pe de-altă parte este Bolojan care și el, prin amenințarea cu demisia, creează și el instabilitate în mod egal cu Grindeanu care are majoritatea de ține, cheia majorității parlamentare. În situația asta să nu se mire nimeni că împrumutăm cu câteva procente mai scump decât dacă premierul și partidele de la guvernare îl spune sunt instabili, mergem înainte, aplicăm măsurile și mai e chestiunea asta tot discută, tot vorbim, tot amânăm. Asta arată incapacitate de decizie, adică structurile statului român nu-s capabile să decidă”, arată Băsescu în analiza sa.

Întrebat dacă se teme că premierul Bolojan ar putea demisiona, fostul președinte Traian Băsescu a spus că speră ca acest lucru să nu se întâmple, indiferent de verdictul pe care îl va da Curtea Constituțională asupra pachetului de reforme.