Eliminarea acestor pete de apă dură poate necesita ceva timp și efort. Începând cu oțetul alb și până la peroxidul de hidrogen, există mai multe soluții simple și eficiente pentru a scăpa de apa dură. Cu doar câteva articole din cămară puteți elimina depunerile de minerale, reziduurile de săpun și petele de apă de pe diverse suprafețe. Iată ce vă recomandă acest site:

Începeți prin a amesteca părți egale de oțet alb și apă fierbinte într-o sticlă cu pulverizator. Această combinație face minuni pe petele de apă dură și pe depunerile de minerale, fără a fi prea abrazivă.

Pulverizați cu generozitate soluția pe zona afectată – indiferent dacă este vorba despre uși de duș din sticlă sau robinete – și lăsați-o să stea timp de 10 până la 15 minute pentru a elimina acumularea.

După ce lăsați soluția de oțet să acționeze, utilizați o cârpă din microfibră sau un burete neabraziv pentru a freca ușor suprafața.

Pentru pete mai dure, presărați bicarbonat de sodiu direct pe zona umedă și frecați ușor, cu o mișcare circulară. Bicarbonatul de sodiu adaugă un efect abraziv ușor pentru a ajuta la îndepărtarea depunerilor persistente, fără a zgâria suprafețele de sticlă.

Pentru cabinele de duș și zonele cu reziduuri vizibile de săpun, creați o pastă folosind bicarbonat de sodiu și o cantitate mică de apă. Aplicați pasta pe suprafață și lăsați-o să stea timp de 10 minute, înainte de a spăla cu o cârpă curată din microfibră.

Clătiți bine cu apă fierbinte și ștergeți cu o cârpă uscată din microfibră.

Ușile din sticlă sunt mai expuse la apă și săpun. Pulverizați o cantitate mai mare de soluție de oțet pe uși și lăsați-o să acționeze timp de 10 minute. Utilizați o cârpă din microfibră pentru a elimina urmele.

Pentru a elimina petele de apă dură din vasul de toaletă, turnați o cantitate generoasă de oțet alb sau apă oxigenată direct în vas. Lăsați să acționeze timp de 15 până la 20 de minute, apoi folosiți o perie de toaletă pentru a curăța depozitele minerale.

Clătiți și repetați procesul, dacă este necesar.

Pentru zonele cu acumulări mari de apă dură, cum ar fi robinete sau gresie, înmuiați o cârpă în soluția de oțet și înfășurați-o în jurul zonei afectate. Lăsați să acționeze 20-30 de minute pentru a slăbi depunerile.

Îndepărtați cârpa și frecați ușor zona cu o perie moale sau o cârpă, înainte de clătire și uscare.

Pentru a reduce petele de apă dură, luați în considerare instalarea unui dedurizator de apă pentru a reduce conținutul de minerale din apă. Ștergeți în mod regulat suprafețele curate cu o cârpă curată din microfibră pentru a preveni formarea depunerilor. Uscarea suprafețelor de sticlă, după fiecare utilizare, poate ajuta la prevenirea apariției petelor de apă dură.