Cea mai ușoară metodă de a îndepărta petele de calcar de pe ușile de la duș

Cea mai ușoară metodă de a îndepărta petele persistente de calcar. Din păcate, petele de apă dură, cunoscute sub numele de calcar, pot murdări rapid aceste panouri de sticlă.

Soluțiile obișnuite de curățare a geamurilor nu pot îndepărta aceste depuneri minerale încăpățânate, iar multe soluții de îndepărtare a calcarului nu funcționează așa cum promit.

Dar nu trebuie să dați mulți bani pe un produs de curățare sau să petreceți ore întregi răzuind calcarul, atâta timp cât aveți un singur instrument: un burete Magic Eraser.

S-ar putea chiar să aveți o cutie cu radiere magice sub chiuveta de bucătărie. Există multe utilizări neașteptate ale acestor radiere magice prin casă, inclusiv combaterea calcarului de pe ușile de duș din sticlă, potrivit The Hunker.

Spre deosebire de bureții de bucătărie obișnuiți, radierele magice sunt fabricate din rășină spumoasă de melamină, în esență o tonă de fire de polimer super-rezistentă compactate, într-o formă moale și spongioasă.

Când sunt activate cu apă, aceste fire abrazive, dar flexibile, fac o treabă uimitoare ridicând și îndepărtând fizic depunerile de calcar, fără a zgâria suprafața.

Ar putea părea surprinzător că tot ce ai nevoie pentru a curăța și îndepărta mai ușor petele de apă dură este o radieră magică umedă.

Deoarece radierele magice conțin doar spumă de melamină și niciun alt ingredient, nu trebuie să-ți faci griji cu privire la vaporii chimici neplăcuți.

În schimb, este recomandat să folosești mănuși atunci când folosești radiere magice, deoarece contactul prelungit cu pielea poate provoca iritații. Apoi, adaugă multă apă în burete și stoarce excesul de apă înainte de a începe curățarea.

Mai întâi, mișcă radiera magică în cercuri, apoi freacă în sus și în jos pentru a te asigura că acoperi fiecare centimetru al ușii de sticlă.

Nu este obligatoriu, dar unora le place să adauge câteva picături de detergent de vase în burete, făcându-l astfel să alunece puțin mai ușor pe suprafață. De asemenea, ajută la ridicarea altor depuneri, cum ar fi reziduurile de săpun.

După ce ai frecat întregul panou, clătește-l cu apă și folosește o lavetă din microfibră pentru o strălucire fără urme. De asemenea, poți folosi o racletă de duș pentru a scăpa de picăturile de apă.