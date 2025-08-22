Decizia a atras critici dure din partea opoziției, în special din partea deputatului USR Claudiu Năsui, care acuză Guvernul că încalcă un drept contractual și afectează încrederea oamenilor în sistemul de pensii private. El susține că regulile nu pot fi schimbate după ce cetățenii și-au plătit contribuțiile, iar soluția ar fi păstrarea tuturor opțiunilor de retragere, inclusiv cea integrală.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis recent să modifice regulile de funcționare ale Pilonului II de pensii. Conform noilor prevederi, românii vor putea retrage doar 30% din suma acumulată, în timp ce restul banilor va fi plătit eșalonat pe o perioadă de opt ani. Măsura a stârnit imediat reacții critice din partea opoziției, în special din partea deputatului USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei.

„Vrei să faci un lucru despre care nu ai vorbit în campania electorală și care încalcă un drept contractual care a fost până acum, adică în momentul în care a fost vorba să cotizăm bani și la Pilonul II și la Pilonul III, care, atenție, era voluntar și la Pilonul II era voluntar pentru oamenii care erau într-o anumită paletă de vârstă, le-ai spus niște condiții, te-ai angajat că faci niște lucruri, ei au plătit banii, dar în momentul în care vine vorba să dai banii înapoi, nu-i mai dai”, a declarat Claudiu Năsui pentru RFI.

Oficialul susține că această schimbare reprezintă o încălcare a unui drept contractual, întrucât condițiile prezentate inițial românilor atunci când au fost obligați să contribuie la Pilonul II nu mai sunt respectate. În opinia sa, guvernul schimbă regulile în timpul jocului, afectând încrederea în sistemul de pensii private și în credibilitatea întregului sector financiar.

Năsui consideră că atunci când statul a introdus Pilonul II, le-a promis românilor anumite condiții de retragere a banilor, condiții care acum sunt încălcate. Contribuabilii și-au plătit cotizațiile lună de lună în baza unor reguli clare, dar, la momentul în care urmează să își primească economiile, statul schimbă modul de plată. Acest fapt, spune parlamentarul, reduce încrederea oamenilor în instrumentele financiare administrate de stat.

„Dacă contractul tău inițial spunea că poți să-ți retragi banii, trebuie să poți să faci lucrul acesta, nu să schimbi regulile în cursul jocului și cred că ar fi făcut mult mai mult bine Pilonului II și credibilității sistemului financiar tocmai să fi spus: da, vă dăm toți banii, dar vă oferim niște servicii de investiții, alte fonduri și așa mai departe, ce să faceți cu banii aceștia. În momentul acela, putea și clientul să refuze, să zică: nu-mi plac condițiile dvs., vreau totuși să-mi retrag banii și erau și ei forțați să ofere condiții bune, dar atunci trebuia să muncească, să găsească clientul”, spune Năsui.

El susține că în loc să limiteze retragerile, Guvernul ar fi trebuit să ofere mai multe opțiuni de investiții, fonduri suplimentare și servicii atractive, astfel încât cetățenii să fie motivați să își lase banii în administrare. În acest fel, oamenii ar fi avut libertatea de a alege între păstrarea sumelor în fonduri și retragerea integrală a acestora, iar administratorii de pensii ar fi fost obligați să ofere condiții mai bune.

Deputatul USR a declarat că va depune amendamente dacă proiectul ajunge în Parlament. Acesta susține menținerea tuturor opțiunilor care au existat la baza Pilonului II, inclusiv posibilitatea retragerii integrale a banilor. În plus, Năsui propune extinderea paletei de opțiuni, prin introducerea unor rente viagere sau a unor perioade de eșalonare mai flexibile, adaptate nevoilor fiecărui contribuabil.

„Dacă vine pe circuit parlamentar, absolut (…). Să rămână și opțiunile care sunt acum și care au fost la baza Pilonului II, adică inclusiv să fie pe masă retragerea integrală și mai putem extinde cu alte opțiuni, rente viagere, reeșalonări pe mai mulți ani, pe alte perioade”, a adăugat deputatul.

Potrivit acestuia, doar menținând diversitatea de opțiuni și respectând contractele inițiale se poate păstra credibilitatea Pilonului II. Altfel, românii ar putea refuza să mai aibă încredere într-un sistem care își schimbă regulile după ce banii au fost deja virați.

Decizia Guvernului are un impact direct asupra a milioane de români care contribuie la Pilonul II. În forma actuală, oamenii vor primi doar o parte din economiile acumulate, restul banilor fiind condiționați de plata eșalonată pe termen lung. Mulți se tem că această formulă ar putea afecta planurile personale și modul în care își organizează cheltuielile la pensie.

În plus, specialiștii avertizează că reducerea libertății de retragere ar putea descuraja economisirea pe termen lung și ar transmite un semnal negativ investitorilor din piața financiară. Lipsa de predictibilitate în regulile statului riscă să creeze instabilitate într-un sector care are nevoie de încredere și de stabilitate pe termen lung.

Disputa privind Pilonul II de pensii se anunță aprinsă în lunile următoare, odată ce proiectul va ajunge în Parlament. În timp ce Guvernul apără măsura ca parte a unei strategii de echilibrare a bugetului și de control asupra fluxurilor financiare, opoziția acuză încălcarea drepturilor contractuale ale contribuabililor. Cert este că soarta economiilor a milioane de români depinde de forma finală a legii, care ar putea fi decisivă pentru viitorul Pilonului II.