Valoarea totală estimată a activității de M&A s-a ridicat la 5,4 miliarde de dolari, cu o scădere ușoară de 1,9% comparativ cu 5,5 miliarde de dolari în anul precedent. Cu toate acestea, valoarea tranzacțiilor comunicate public a urcat semnificativ, cu 22,7%, atingând 3,2 miliarde de dolari. Creșterea a fost susținută de achiziția lanțului medical Regina Maria de către grupul finlandez Mehiläinen, susținut de fondul CVC, pentru suma de 1,4 miliarde de dolari, conform unui comunicat al EY România.

Evoluția pieței din România urmează tendința regională, într-un context în care valoarea tranzacțiilor M&A din Europa a crescut cu aproximativ 11% în primele trei trimestre din 2025, iar la nivel global avansul a fost de 33%.

Spre deosebire de piața locală, numărul tranzacțiilor a scăzut cu 7% atât la nivel european, cât și global. Trimestrul al treilea a fost cel mai activ din 2025, susținut de mega-tranzacții de peste 10 miliarde de dolari și de interesul sporit al companiilor pentru repoziționări strategice, pe fondul unei finanțări mai accesibile, al relansării IPO-urilor și al creșterii încrederii investitorilor.

În România, activitatea M&A a rămas pe o traiectorie ascendentă, beneficiind de stabilitatea economică și de tendințele pozitive din regiune. În al treilea trimestru din 2025, doar o tranzacție a depășit pragul de 100 de milioane de dolari, comparativ cu patru tranzacții similare în aceeași perioadă a anului trecut.

O particularitate a acestei perioade este faptul că cele mai mari două tranzacții au fost de tip outbound, adică firme românești au cumpărat active în străinătate – o premieră de la anul 2018, întrucât, în mod tradițional, astfel de operațiuni erau inbound.

Cea mai importantă tranzacție a trimestrului a fost realizată de Paval Holding, care a achiziționat retailerul grec de bricolaj Praktiker Hellas de la Fairfax Financial Holdings Limited pentru 151 de milioane de dolari. Această achiziție continuă seria de investiții externe ale grupului românesc, după preluarea hotelului elvețian Waldhaus Flims Wellness Resort în 2024, pentru 78 de milioane de dolari, și a Grand Hotel Gardone din Italia în 2023.

A doua tranzacție ca valoare a fost realizată de Premier Energy, care a cumpărat 51% dintr-un portofoliu de parcuri eoliene de 158 MW din Ungaria de la compania spaniolă Iberdrola, pentru 77 de milioane de dolari. Portofoliul include 79 de turbine Gamesa și o producție anuală de aproximativ 300.000 MWh.

Pe locul trei s-a situat vânzarea companiei Napolact, alături de două fabrici locale, de către FrieslandCampina către grupul ungar Bonafarm, pentru 76 de milioane de dolari.

EY a oferit servicii complete de asistență M&A pentru OX2, în vânzarea unui parc eolian onshore de 96 MW din estul României către HELLENiQ Renewables, parte a HELLENiQ ENERGY Holdings. Proiectul este susținut de un contract de tip virtual power purchase agreement (vPPA) pe 12 ani, semnat cu grupul internațional Ahold Delhaize, care va acoperi peste jumătate din producția estimată de energie electrică. Parcul eolian, aflat în stadiul ready-to-build, include 15 turbine Vestas de 6,4 MW fiecare.

În ceea ce privește structura investitorilor, companiile strategice au continuat să domine piața românească, cu o pondere de 86% din volumul total al tranzacțiilor. Investitorii financiari și-au intensificat semnificativ activitatea, cu o creștere de aproape 80% față de anul trecut, iar peste o treime dintre tranzacțiile acestora au implicat achiziții transfrontaliere.

Activitatea investitorilor străini a crescut cu 4%, ajungând la 108 tranzacții, în timp ce cele realizate de companiile locale au avansat cu 10%, totalizând 89 de tranzacții. Piața românească s-a menținut un beneficiar net de investiții străine, achizițiile inbound depășind semnificativ vânzările efectuate de companii cu capital extern, care au totalizat 79 de tranzacții.

Pe sectoare, Imobiliare, Ospitalitate și Construcții au condus clasamentul, cu 45 de tranzacții, urmate de Tehnologie, Media & Telecomunicații și Sănătate & Științe ale Vieții, cu câte 32 de tranzacții.

Sectorul Energie & Utilități a raportat 31 de tranzacții, iar Producția Avansată & Mobilitatea și Produsele de Consum & Retail au înregistrat câte 27 fiecare. Domeniul Sănătate & Științe ale Vieții a înregistrat o creștere remarcabilă de 60% față de anul anterior, impulsionată de achizițiile de clinici veterinare.

În funcție de originea capitalului, Statele Unite au condus clasamentul cu 15 tranzacții, urmate de Marea Britanie cu 14. SUA și-au menținut astfel poziția istorică de lider, în timp ce Marea Britanie a continuat tendința de creștere începută la începutul anului. Polonia s-a situat pe locul trei cu 10 tranzacții, urmată de Germania și Franța, fiecare cu câte 7 tranzacții.