Cea mai recentă ediție a studiului EY-Parthenon CEO Outlook a relevat că directorii generali (CEO) din întreaga lume dau dovadă de reziliență și încredere în capacitatea lor de a se adapta la un mediu economic caracterizat prin volatilitate persistentă.

57% dintre respondenții directori generali sunt de părere că actuala incertitudine geopolitică și economică se va menține mult după finalul acestui an, iar 24% consideră că se va prelungi cel puțin trei ani. Cu toate acestea, valoarea indicelui de încredere, un indicator pe o scară de la 1 la 100 care cuantifică atitudinea directorilor generali la nivel global în ceea ce privește o gamă largă de aspecte economice, este de 83, cu șapte puncte mai mult față de ediția anterioară a studiului, realizată în luna mai 2025.

Datele studiului arată că reziliența directorilor generali nu provine din convingerea că volatilitatea actuală se va diminua, ci reflectă faptul că ei se acomodează cu incertitudinea, își redesenează modelele operaționale, acceptă schimbarea, devinagili și găsesc noi modalități de a obține rezultate, în pofida instabilității economiei globale.

O concluzie-cheie a studiului este că directori generali îmbrățișează schimbarea și transformarea: 52% intenționează să își majoreze investițiile pentru a accelera transformarea portofoliului în următoarele 12 luni, iar alți 39% mențin un nivel de transformare similar celui din ultimii ani.

Studiul indică un consens larg că forma economiei globale se modifică, câștigând teren localizarea (producerea bunurilor în țara unde vor fi vândute) și regionalizarea (crearea unor lanțuri de aprovizionare dedicate unei anumite regiuni). 72% dintre directorii generali au declarat că văd localizarea ca pe o schimbare strategică pe termen lung, iar 63% au exprimat același punct de vedere în privința regionalizării. Această reorientare este determinată în mare măsură de nevoia de a se adapta la modificarea dinamicii pieței și a așteptărilor clienților, ceea ce ar permite companiilor să reacționeze mai rapid la cererea locală.

Abordarea strategică pe termen lung se reflectă în planurile actuale ale respondenților cu privire la implementările regionale și locale: 38% au indicat că au finalizat deja planurile de localizare, iar alți 36% sunt în curs de implementare a acestora. 21% au declarat că au finalizat planurile de regionalizare, iar alți 35% sunt în curs de punere în practică a acestora. Majoritatea sunt de acord că aceasta este doar o tendință temporară, ci o schimbare semnificativă a peisajului, care reprezintă o componentă esențială a strategiei lor pe termen lung.

Bogdan Ion, Country Managing Partner EY România & Moldova: „Directorii generali își ajustează strategiile de M&A, concentrându-se pe parteneriate strategice care să le ofere flexibilitate și să le permită să răspundă rapid la provocările pieței. În mediul economic actual colaborarea devine esențială pentru a gestiona incertitudinile și a stimula creșterea. În acest context, 48% dintre directorii generali plănuiesc să inițieze tranzacții M&A în acest an, reflectând o orientare clară către integrarea resurselor și a expertizei din diverse domenii. De asemenea, 73% dintre respondenți caută parteneriate care să le faciliteze adaptarea la complexitatea mediuluiui economic actual, investind în localizare și tehnologie”.

Referitor la perspectivele privind incertitudinea geopolitică, opiniile directorilor generali sunt împărțite: 57% sunt de părere că aceasta va dura peste 12 luni, iar 24% se așteaptă să depășească trei ani. Totuși, doar 19% consideră că lipsa de predictibilitate legislativă le va afecta serios planurile, un semn al creșterii rezilienței și încrederii în capacitatea de a își conduce companiile într-un mediu global schimbător.

Studiul a arătat că directorii generali conștientizează provocările cu care se confruntă și, cu toate acestea, crește încrederea în capacitatea lor de a le depăși. 79% dintre respondenți au fost de acord că inflația va rămâne un obstacol operațional major în următorul an, iar 78% se așteaptă ca și taxele vamale să reprezinte o provocare. Tehnologia, un motor esențial al planurilor de tranzacții ale directorilor generali în acest an, oferă atât oportunități, cât și riscuri. 69% dintre respondenți consideră că amenințările la adresa securității cibernetice le perturbă eforturile de a inova cu încredere, iar 70% afirmă că principala piedică în calea transformării digitale nu este tehnologia în sine, ci reglementările fragmentate și neuniforme de la o jurisdicție la alta.

O veste bună pentru perspectivele tranzacțiilor M&A este că aproape jumătate dintre directorii generali (48%) se așteaptă să realizeze tranzacții obișnuite de fuziune și achiziție. Un alt indiciu al creșterii neorganice este faptul că un procent impresionant de 73% dintre respondenți anticipează realizarea de parteneriate sau alianțe strategice. Această creștere vertiginoasă a apetitului reflectă o preferință pentru strategii de transformare neorganică, agilă, care permit companiilor să inoveze și să se dezvolte fără a se confrunta cu complexitatea achizițiilor integrale.

SUA rămâne principala destinație pentru activitățile M&A planificate, urmată de Canada, Marea Britanie, India și Germania. Se remarcă faptul că 41% dintre directorii generali cu planuri de tranzacții M&A vizează companii pentru proprietatea intelectuală sau tehnologiile deținute de acestea, ceea ce subliniază rolul critic al inovației tehnologice în mediul competitiv actual.

Apetitul pentru tranzacții este ridicat în majoritatea sectoarelor, în special în petrol și gaze, asigurări și sănătate, care manifestă cel mai mare apetit pentru tranzacții M&A în următoarele 12 luni. În același timp, sectoarele media și divertisment, bancar, minerit și prelucrarea metalelor și tehnologie sunt cele mai înclinate spre parteneriate și alianțe strategice.