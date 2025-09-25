Guvernul a aprobat acordul cu Ucraina pentru intervenții rapide în situații de urgență

Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru ratificarea unui acord semnat între România și Ucraina. Acordul prevede ca cele două țări să colaboreze în situații de urgență (dezastre, crize, conflicte) și să poată interveni rapid peste graniță pentru a salva vieți.

Măsura este gândită în special pentru a sprijini Ucraina, unde populația civilă suferă din cauza războiului. Prin acest acord:

România și Ucraina își pot acorda ajutor reciproc sau altor state, la cerere, dacă apare o urgență pe care țara afectată nu o poate gestiona singură.

Se permit intervenții transfrontaliere rapide: trimiterea de echipe de salvare, echipamente, ajutoare umanitare, sprijin tehnic sau misiuni de căutare și salvare.

Se poate evacua temporar populația din zonele afectate pe teritoriul celeilalte țări, cu asigurarea cazării și a îngrijirilor medicale.

Se simplifică trecerea frontierei pentru echipe, echipamente și ajutoare. Sunt stabilite reguli clare pentru transportul aerian al ajutoarelor.

Se va crea o Comisie Mixtă pentru coordonare, planificare și monitorizarea acțiunilor comune.

Este prevăzut schimbul de informații despre riscurile care pot afecta ambele țări.

Ajutorul se acordă gratuit, cu excepția unor cheltuieli speciale, cum ar fi evacuarea populației.

Sunt prevăzute reguli pentru protecția datelor personale și a informațiilor confidențiale.

Acordul nu are termen de valabilitate. Poate fi modificat sau denunțat printr-o notificare scrisă. Proiectul de lege adoptat de Guvern va merge acum la Parlament, pentru dezbatere și aprobare, a anunțat Administrația Prezidențială.

Guvernul a aprobat, totodată, o Ordonanță de Urgență care schimbă regulile privind activitatea consultanților fiscali. Scopul este ca legislația din România să fie aliniată la recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Principalele modificări: