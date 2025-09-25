Colliers: România, creștere spectaculoasă la transportul rutier de marfă

Această evoluție se reflectă și pe piața spațiilor industriale moderne închiriabile, care s-a extins aproape de cinci ori în ultimul deceniu și va atinge aproximativ 8 milioane de metri pătrați în 2025. Totuși, specialiștii Colliers avertizează că lipsa autostrăzilor și a căilor ferate moderne rămâne un obstacol major pentru dezvoltarea logisticii, subliniind necesitatea continuării investițiilor semnificative în infrastructură.

„Nivelul de aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe șosele este apropiat de cel al Ungariei, dar de peste șase ori mai mic decât al Poloniei. Cu alte cuvinte, chiar dacă România a înregistrat cea mai rapidă creștere a transportului rutier de marfă din Uniunea Europeană, diferența față de economii din regiune rămâne semnificativă. Dacă ținem cont de populație și de dimensiunea economiilor, volumul transportat de România ar trebui să fie cel puțin dublu față de Ungaria și la jumătate din cel al Poloniei. Pentru a reduce acest decalaj în următorii 10-15 ani, este necesar ca România să continue construcția de autostrăzi și modernizarea rețelei feroviare, cu atât mai mult în contextul actual, în care economia internă este sub presiune. Astfel de investiții ar mai compensa din slăbiciunile raportate în alte sectoare ale economiei și ne-ar pregăti pentru următorul ciclu de creștere”, explică Victor Coșconel, Partner | Head of Leasing | Office & Industrial Agencies la Colliers.

După anii în care s-au înregistrat livrări record de autostrăzi, perioada 2025-2026 se preconizează a fi caracterizată de un ritm mult mai lent al construcțiilor și inaugurărilor. Această încetinire ar putea afecta dezvoltarea pieței de spații logistice și investițiile în spații industriale, care au înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani, atrage atenția Colliers.

Datele Eurostat indică faptul că peste 77% din mărfurile transportate rutier în România sunt livrări interne, una dintre cele mai ridicate ponderi din Uniunea Europeană, reflectând, în parte, nivelul mai scăzut al exporturilor României.

Totuși, România se diferențiază pozitiv prin modul de transport: doar 54% din totalul transporturilor de marfă se desfășoară pe șosele, sub media UE de 78%, în timp ce transportul pe căi navigabile, în special pe Dunăre, ajunge la aproximativ 20% din total, reprezentând a doua cea mai mare valoare din Uniune. Colliers subliniază că această diversificare a modurilor de transport constituie un avantaj, dar nu poate înlocui necesitatea unei infrastructuri moderne în zonele strategice ale țării.