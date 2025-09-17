În august 2025, cele mai mici rate anuale ale inflației din UE au fost înregistrate în Cipru (0,0%), Franța (0,8%) și Italia (1,6%), în timp ce România (8,5%), Estonia (6,2%) și Croația (4,6%) au raportat cele mai ridicate valori. Comparativ cu iulie 2025, inflația anuală a scăzut în nouă state membre, a rămas neschimbată în patru și a crescut în paisprezece, spune Eurostat.

În zona euro, cea mai mare contribuție la inflația anuală a venit din partea serviciilor (+1,44 puncte procentuale), urmate de produse alimentare, alcool și tutun (+0,62 pp), produse industriale neenergetice (+0,18 pp) și energie, care a avut un efect negativ (-0,19 pp).

Rata anuală a inflației în România, în august 2025, a ajuns la 9,85% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cele mai mari creșteri fiind înregistrate la mărfurile nealimentare, cu 10,48%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de iulie, când inflația a fost de 7,8%. Cea mai mare majorare a prețurilor din august rămâne energia electrică, care a crescut cu 65,73% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor prin O.U.G 6/2025. În aceeași perioadă, prețurile serviciilor s-au majorat cu 9,85%, iar cele ale mărfurilor alimentare cu 8,92%.

Aceste date se referă la indicele prețurilor de consum (IPC), principalul indicator pentru măsurarea inflației la nivel național.

La nivel european, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), folosit pentru compararea inflației între statele membre UE, a fost în august 2025 de 102,09% față de luna iulie 2025. Pe baza acestui indicator, rata anuală a inflației pentru România a fost de 8,5% în august 2025 comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

În sectorul alimentar, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la fructele proaspete, cu 41,73%, urmate de fructe și conserve din fructe (+27,05%) și cacao și cafea (+19,03%). Creșteri semnificative au fost raportate și la citrice (+14,79%), pâine (+9,45%) și ulei comestibil (+11,07%). Ouăle s-au scumpit cu 8,74%, iar laptele de vacă cu 9,93%. În categoria băuturilor alcoolice, prețul berii a urcat cu 7,64%, iar al vinului cu 7,11%. Totodată, margarina a înregistrat o creștere de 9,35% în aceeași perioadă.

În sectorul serviciilor, cele mai mari majorări au fost consemnate la serviciile de igienă și cosmetică (+19,27%), urmate de călătoriile cu trenul, prețul biletelor CFR crescând cu 18,59% față de august 2024.

În sectorul serviciilor, au mai fost raportate majorări semnificative la reparațiile auto (+13,78%) și serviciile poștale (+12,45%). O masă la restaurant sau servirea unei cafele s-au scumpit cu 12,29%, iar chiriile au crescut cu 10,55%. De asemenea, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,30%, iar transportul urban a înregistrat o creștere de 10,93%.

În rândul mărfurilor nealimentare, cea mai mare scumpire din august rămâne energia electrică, al cărei tarif a urcat cu 65,73% după eliminarea schemei de sprijin prin O.U.G 6/2025. Alte creșteri notabile s-au înregistrat la energia termică (+13,63%), tricotaje (+8,47%), detergenți (+8,37%) și tutun și țigări (+8,67%). Totodată, prețul medicamentelor a crescut cu 5,25% în aceeași perioadă.

În intervalul august 2024 – august 2025, singurele scăderi de prețuri au fost înregistrate la unele produse alimentare, respectiv zahărul (-2,60%) și cartofii (-9,36%). În sectorul serviciilor, reduceri semnificative au fost consemnate la transportul aerian (-7,25%), serviciile poștale și de telecomunicații (-0,72%) și serviciile telefonice (-1,98%).