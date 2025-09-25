Pensionarea este un moment important în viața unui om. De multe ori este văzută ca o realizare și ca începutul unei perioade mai liniștite, dar pentru mulți poate deveni o sursă de stres și îngrijorare. Schimbarea bruscă a rutinei și timpul liber neocupat pot afecta psihicul persoanelor în vârstă. Studiile medicale ne arată că pensionarea este unul dintre cele mai stresante evenimente din viață, clasându-se pe locul 10 din 43 în Topul Holmes-Rahe.

Din cauza acestui stres, multe țări au căutat soluții care să facă trecerea de la muncă la pensie mai ușoară. Aceste soluții includ: reducerea orelor de muncă, noi forme de implicare socială sau siguranță financiară suplimentară prin fonduri de pensii.

Un exemplu interesant vine din Japonia. Acolo, există o filozofie foarte cunoscută numită ikigai, care înseamnă „motivul de a trăi”. Este legată de ceea ce iubim, la ce suntem buni, ce are nevoie lumea și ce ne poate aduce o satisfacție – care nu trebuie neapărat să fie bani. Mulți japonezi mai în vârstă își găsesc ikigai continuând să muncească sau implicându-se în activități sociale după pensionare. Pentru ei, munca nu înseamnă doar bani, ci și scop, relații cu oamenii și rutină zilnică.

Institutul de Cercetare Nomura a făcut un studiu despre Centrele de Resurse Umane de Argint, care le oferă pensionarilor joburi ușoare și temporare. Ei pot face lucruri precum tăierea plantelor din parcuri, cititul copiilor la grădinițe sau întreținerea parcărilor pentru biciclete.

Astfel, japonezii în vârstă rămân activi, se simt utili și suferă mai puțin de singurătate – un lucru foarte important într-o țară cu oameni care trăiesc foarte mult.

În Olanda există conceptul de muncă tranzițională. Asta înseamnă că un angajat de 50–60 de ani poate lucra mai puține ore, iar diferența de salariu este completată din pensie. De exemplu, o profesoară din Utrecht, după 35 de ani de muncă, nu mai trebuie să predea 20 de ore pe săptămână. Poate lucra doar trei zile, iar sistemul de pensii îi completează venitul.

Olanda are cel mai mare număr de angajați cu jumătate de normă din zona euro: 42% dintre ei lucrează part-time, iar în rândul femeilor procentul ajunge la 63%. Între 2013 și 2024, numărul pensionarilor care mai lucrează a crescut de la 105.000 la 254.000, ceea ce arată cât de populare sunt soluțiile flexibile.

Un studiu realizat de centrul olandez de pensionare „Netspar” ne arată că lucrătorii care au folosit munca tranzițională se simt mai bine din punct de vedere mental, au mai puțină anxietate legată de bani și se adaptează mai ușor la viața de pensionar. Angajatorii au și ei avantaje: păstrează mai mult timp angajați cu experiență și transmit cunoștințele lor către colegii mai tineri.

În SUA, tot mai mulți oameni aleg o a doua carieră după pensionare, de obicei în domenii cu impact social, cum ar fi educația, sănătatea, protecția mediului sau organizațiile non-profit.

Sondajele ne arată că 63% dintre americani vor să lucreze part-time după pensionare, iar 11% vor să rămână full-time. Pentru mulți, nu e vorba doar de bani, ci și de identitate: „Cine sunt eu dacă nu mai muncesc?”

Un alt exemplu este Slovenia, unde vârsta standard de pensionare este 65 de ani, ca în România. De la începutul anului viitor, Guvernul Sloveniei va introduce reguli noi pentru angajații peste 58 de ani sau cei cu peste 35 de ani vechime în muncă. Va exista modelul „80-90-100”, adică: lucrul 80% din ore, 90% din salariu și 100% din contribuții. Cei care îndeplinesc condițiile vor putea alege să lucreze 6 ore pe zi sau să aibă vinerea liber, fără să piardă din pensie, având astfel un weekend prelungit.

Mai mult, până în anul 2028, se vor adăuga și alte beneficii: plată suplimentară pentru sâmbete lucrate, primă de Crăciun și săptămână de lucru de 30 de ore.