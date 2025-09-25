Într-un interviu acordat Fox News, Mark Rutte a afirmat că este în total acord cu poziția lui Donald Trump. El a subliniat că, dacă situația o cere, NATO trebuie să acționeze pentru a doborî aeronavele sau dronele rusești care încalcă spațiul aerian al statelor membre.

„Dacă este necesar. Sunt în total de acord aici cu președintele Trump: dacă este necesar”, a spus Rutte într-un interviu pentru Fox News.

Potrivit acestuia, armatele aliate sunt antrenate să evalueze amenințările și să decidă dacă aeronavele pot fi escortate în afara teritoriului sau dacă se impune o intervenție mai fermă.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România are o legislație clară și avansată care permite folosirea armamentului pentru a doborî drone atunci când este necesar. El a adăugat că țara trebuie să fie pregătită pentru astfel de provocări și să răspundă ferm, dar în mod proporțional.

„Avem o legislaţie foarte avansată din punctul ăsta de vedere, în care permitem utilizarea armamentului pentru a doborî drone. Va trebui să ne obişnuim cu astfel de provocări şi să reacţionăm ferm, dar proportional”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

Moșteanu a atras atenția că există diferențe importante între reacțiile țărilor europene și cele ale Ucrainei, explicând că statul vecin se află în plin război, în timp ce statele NATO sunt pe timp de pace. Din acest motiv, prioritizarea achizițiilor și modul de operare sunt diferite.

Referindu-se la situația din Polonia, unde 4 din 19 drone rusești au fost doborâte, ministrul Apărării a subliniat că garanțiile verbale diferă de realitatea din teren. El a explicat că țările europene trebuie să își îmbunătățească nivelul de echipare și pregătire.

Totodată, a arătat că Europa trăiește de peste 80 de ani într-o stare de pace, ceea ce a creat impresia unei stabilități perpetue, însă incidentele recente demonstrează contrariul.

„În cazul Poloniei, de exemplu, au dat jos 4 din 19 drone. Nu ştiu cum s-ar fi pus problema la noi dacă s-ar fi întâmplat acelaşi lucru. Ţările trebuie să se echipeze mai bine, să fie mai bine pregătite. Ţările europene, nişte ţări care cunosc pacea de 80 de ani, asta este realitatea în Europa şi părea că o să avem o pace veşnică în Europa, Iată că nu o avem. Insist să nu comparăm, că am văzut şi comparaţiile astea în spaţiul public, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează ţările europene care au diverse astfel de incidente E o ţară în război, o ţară în care mor civili în fiecare zi, care de trei ani şi ceva se apără cu ajutorul nostru, al partenerilor lor şi al tuturor ţărilor care au valori similar. Se apără să-şi protezeze cetăţenii şi teritoriul, o ţară în război cu legislaţie de război, cu efortul de război aferent. Celelalte ţări suntem nişte ţări pe timp de pace şi orice operaţie pe timp de pace e foarte diferită de operaţiune pe timp de război. Orice prioritizare a achiziţiilor e diferită pe timp de pace, faţă de timpul de război”, a mai spus Moşteanu.

Moșteanu a precizat că legislația românească prevede obligativitatea pregătirii bugetelor de război, la intervale regulate, cu implicarea tuturor instituțiilor care au atribuții în apărarea națională.

În opinia sa, nu este realist ca statele să mobilizeze permanent toate resursele și trupele la granițe, pentru că ar fi un efort disproporționat în raport cu probabilitatea unor incidente.

El a mai subliniat că România beneficiază de sprijinul direct al NATO prin misiunile de poliție aeriană. În prezent, piloți germani cu aeronave Eurofighter se află la baza din România și participă alături de piloții români, cu avioane F-16, la aceste misiuni.

Totodată, exemplul Italiei și Olandei, care au desfășurat avioane F-35 și Eurofighter în Estonia și Polonia, arată, potrivit ministrului, importanța solidarității și angajamentelor Alianței pentru apărarea populației și descurajarea amenințărilor externe.