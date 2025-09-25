Bucureștenii se pregătesc pentru o iarnă atipică, conform prognozelor meteorologilor de la EaseWeather. Deși sfârșitul anului 2025 va fi unul mai cald decât în mod obișnuit, luna ianuarie 2026 promite episoade de ninsoare, urmate de noi perioade cu ploi și temperaturi oscilante.

Experții avertizează că schimbările climatice determină tot mai des astfel de fluctuații, ceea ce face ca iernile din ultimii ani să fie mult mai greu de anticipat.

Luna decembrie va fi caracterizată de o vreme mohorâtă în Capitală. Potrivit EaseWeather, aproape toată luna va avea cerul acoperit, cu foarte puține zile senine – doar pe 19 și pe 29 decembrie locuitorii orașului se vor bucura de soare. Ziua Națională a României va aduce temperaturi de aproximativ 8°C și cer variabil, dar în zilele următoare valorile maxime vor scădea treptat spre 5-6°C.

Pe parcursul lunii vor fi frecvente episoadele de ploaie, în special pe 6, 7, 8, 10, 11, 12 și 21 decembrie. Meteorologii anticipează o ușoară creștere a temperaturii spre mijlocul lunii, cu 1-2 grade peste media sezonului.

De Crăciun, Bucureștiul va avea vreme mai blândă decât de obicei, cu maxime de 10°C și cer înnorat, urmate de două zile ploioase. Anul se va încheia tot cu temperaturi ridicate pentru sezon, cu 10°C în ultima zi din 2025, ceea ce confirmă că anul acesta va rămâne în istorie ca fiind cel mai cald de până acum.

Prima zi din noul an va fi mohorâtă, însă 1 și 2 ianuarie vor aduce cer senin și valori termice de până la 10°C. Până pe 10 ianuarie, vremea va alterna între perioade cu înnorări și precipitații mai însemnate.

Boboteaza va fi surprinzător de caldă, cu maxime de 11°C și cer senin, dar pe 11 ianuarie meteorologii anunță prima ninsoare a iernii.

După această primă ninsoare, ploile vor reveni pe 12 ianuarie, urmate de un nou episod de răcire între 13 și 25 ianuarie, cu numeroase zile înnorate. Totuși, pe 16, 19, 20 și 23 ianuarie cerul va fi senin, oferind câteva zile de pauză de la vremea mohorâtă.

Ziua Unirii Principatelor (24 ianuarie) va fi marcată de cer acoperit, iar la final de lună revin ploile, urmate de o nouă ninsoare pe 27 ianuarie, moment ideal pentru pasionații de săniuș sau schi.

Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu, a explicat la Antena 3 CNN că, la nivel național, temperaturile vor scădea semnificativ în următoarele zile, iar în unele regiuni se vor înregistra chiar primele ninsori ale toamnei.

Ea a subliniat că joi maximele vor coborî până la 11°C în nordul Moldovei, iar în vest și sud se vor mai înregistra valori de până la 24°C, înainte de o răcire accentuată la sfârșitul lunii septembrie.

„Joi (astăzi, 25 septembrie – n.red.) vor fi 11 – 12 grade în nordul Moldovei, temperaturi maxime, în general, care vor mai ajunge doar la 24 de grade în partea de vest şi de sud a teritoriului, urmând ca de sâmbătă şi, cel mai probabil, până la jumătatea săptămânii viitoare, temperaturile maxime să se situeze între 14 şi 22 de grade. Temperaturi, cum spuneaţi, mult mai coborâte faţă de ceea ce ar fi firesc în această perioadă. Şi există semnalul ca a doua parte a săptămânii viitoare să aducă valori mai coborâte. Deci, o vreme foarte rece la sfârşitul lunii septembrie şi primele zile ale lunii octombrie. Vânt care însoţeşte această răcire”, a transmis Florinela Georgescu.

Meteorologii au emis și un cod galben de vânt valabil până în această seară pentru județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și litoral, cu rafale între 50-65 km/h.

Specialiștii avertizează că intensificările vântului ar putea continua și săptămâna următoare, mai ales în jumătatea de sud a țării și în zonele montane, unde rafalele pot fi chiar mai puternice.

ANM atrage atenția că ciclonul Zack va aduce ploi în cea mai mare parte a țării, iar în zona montană înaltă sunt așteptate lapovițe și ninsori, cu posibile episoade de viscol.

Precipitațiile ar putea ajunge la 15-20 l/mp în nordul țării, iar temperaturile scăzute vor accentua senzația de frig.