Vremea. Vântul continuă să se facă simțit în vestul și nord-estul României, iar valorile termice rămân variate: între 21–22 de grade în zonele depresionare și pe litoral și până la 28–29 de grade în sudul extrem al țării.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua se anunță predominant însorită, cu cer mai mult senin. Totuși, vântul va sufla mai puternic, iar temperaturile vor fi ușor mai scăzute comparativ cu ziua anterioară: în sudul litoralului se vor înregistra 21 de grade, iar în Bărăgan maximele vor urca spre 26–27 de grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, vremea rămâne frumoasă, cu cer variabil, câțiva nori trecători și vânt slab până la moderat. După orele prânzului, aerul devine plăcut, cu temperaturi de 25–26 de grade.

Mai la nord, în Moldova și Bucovina, soarele își face simțită prezența cea mai mare parte a zilei, însă vântul va sufla cu intensificări considerabile, putând atinge la rafală viteze de până la 70 km/h. În ciuda acestui disconfort, temperaturile vor fi plăcute, situându-se în jurul a 23–24 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile sunt mai ridicate decât normalul perioadei, cu maxime care pot ajunge până la 26 de grade. Norii se vor înmulți treptat, iar spre seară sunt așteptate ploi mai consistente, posibil însoțite de descărcări electrice.

În vestul țării, dimineața va fi cu soare timid, dar cerul se va înnora rapid, iar ploile își vor face apariția. În zonele montane se vor acumula cantități semnificative de apă. Totodată, vântul se va intensifica, atingând viteze de până la 70 km/h. În această regiune, ieri s-au înregistrat 31 de grade, însă astăzi maximele se vor limita la 26 de grade.

În Transilvania, dimineața este mai rece în depresiuni, unde s-a format ceață. În județul Harghita a fost emis un cod galben de ceață densă, valabil până la ora 9. Ulterior, soarele va străluci și temperaturile vor urca până la 26 de grade în vestul provinciei. Spre seară și pe timpul nopții, ploile vor ajunge și în această zonă.

În Oltenia, vremea se menține plăcută, cu înnorări trecătoare la începutul zilei, urmate de soare și temperaturi ridicate pe parcursul zilei. În jurul amiezii, se vor înregistra 27…28 de grade, iar după lăsarea nopții există posibilitatea unor ploi.

În regiunile sudice, temperaturile sunt puțin mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar în Lunca Dunării se ating valori de vară, între 28 și 29 de grade. Cerul va fi predominant senin, iar ploile nu sunt așteptate.

În București, ziua va fi însorită, cu un vânt destul de persistent și temperaturi în jur de 26–27 de grade la amiază. Spre noapte, norii se vor aduna, fiind posibile ploi slabe, iar temperatura va scădea până la 13 grade.

La munte, vremea devine instabilă. Ploile vor începe în masivele vestice și se vor extinde treptat în întreaga zonă montană. În Carpații Occidentali, cantitățile de precipitații ar putea depăși 25 l/mp. În vestul Munților Meridionali, la altitudini mari, vântul va atinge viteze de până la 100 km/h.

Pe litoral, ziua va fi însorită, însă vântul va fi intens, cu rafale de 50 km/h. Temperaturile se vor răci ușor față de ieri, cu maxime de aproximativ 23 de grade în stațiuni, iar apa mării se menține la 22 de grade.