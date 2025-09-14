Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD) va funcționa pe întreg teritoriul României, cu filiale în toate județele. Membrii pot fi atât cetățeni români, cât și lucrători străini care desfășoară activități prin platforme digitale pe piața locală.

Blocul Național Sindical (BNS), inițiatorul proiectului, a subliniat că noua structură are ca obiectiv principal reprezentarea angajaților în fața platformelor și a intermediarilor. Prin această inițiativă, muncitorii vor putea solicita clarificarea statutului juridic și acces la drepturi sociale precum pensii, sănătate și concedii medicale.

Organizația va demara negocieri colective la nivel de platformă, urmărind obținerea unor beneficii suplimentare pentru membri. Printre acestea se numără asigurări avantajoase și acorduri cu diferite lanțuri de benzinării, care să sprijine activitatea zilnică a lucrătorilor.

SLPD se va concentra și pe propunerea unor reglementări fiscale corecte pentru cei care activează prin aplicații digitale. Astfel, sindicatul își propune să devină un partener social recunoscut în dialogul cu autoritățile centrale, inclusiv cu Guvernul României.

Datele furnizate de BNS arată că numărul societăților care oferă servicii de transport alternativ s-a dublat în ultimii doi ani, ajungând de la 9.257 în 2023 la peste 18.900 în 2025. Această evoluție reflectă expansiunea rapidă a pieței digitale și nevoia unor reguli clare pentru angajați.

Doar platformele Uber și Bolt au însumat peste 105.000 de șoferi activi, conform estimărilor organizației. Această cifră subliniază importanța unei reprezentări colective pentru protecția drepturilor și condițiilor de muncă.

SLPD va facilita astfel accesul la mecanisme legale de protecție și la negocieri pentru toate categoriile de muncitori din platformele digitale. Această inițiativă răspunde unei cereri reale, în contextul în care munca prin aplicații crește constant și devine o parte semnificativă a pieței muncii.

Blocul Național Sindical a transmis un apel direct către angajații platformelor digitale:

„Dacă lucrezi la Uber, Bolt, Blue, Glovo, Wolt sau orice altă platformă, te așteptăm în sindicat! Vom face vocea ta auzită în fața autorităților și angajatorului!”.

Prin această declarație, BNS subliniază angajamentul său de a reprezenta interesele lucrătorilor în fața instituțiilor statului și a operatorilor de platformă. Sindicatul vizează nu doar protecția juridică, ci și îmbunătățirea condițiilor de muncă și accesul la beneficii sociale.

Inițiativa deschide calea unei mai bune comunicări între angajați și platforme, permițând soluționarea problemelor prin dialog colectiv. De asemenea, reprezintă o recunoaștere oficială a muncii desfășurate în mediul digital, oferind siguranță și transparență angajaților.