Centura de siguranță este considerată de specialiști una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție în cazul unui accident rutier. Întrebarea rămâne însă: trebuie purtată și atunci când călătorim cu un taxi sau prin servicii de tip ride-hailing, cum sunt Bolt și Uber, atât de către șofer, cât și de către pasager?

Codul rutier în vigoare prevede că „Conducătorii de autovehicule şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcție cu centuri sau dispozitive de siguranță omologate trebuie să le poarte în timpul circulației pe drumurile publice, cu excepția cazurilor prevăzute în regulament”.

Cu alte cuvinte, regula generală impune purtarea centurii de siguranță pentru toți ocupanții vehiculului, indiferent de locul ocupat.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier, cuprins în Hotărârea de Guvern 1.391/2006, stabilește câteva situații în care obligația nu se aplică. Printre acestea:

conducătorii de autoturisme în timpul manevrei de mers înapoi sau atunci când staționează;

femeile în stare vizibilă de graviditate;

șoferii care efectuează transport public de persoane, în regim de taxi, atunci când transportă pasageri;

persoanele care dețin un certificat medical ce atestă o afecțiune ce contraindică purtarea centurii;

instructorii auto și examinatorii, pe durata orelor sau probelor practice pentru obținerea permisului de conducere.

Astfel, atunci când transportă clienți, taximetriștii sunt exceptați de la purtarea centurii. În afara programului de lucru sau atunci când nu au pasageri, aceștia sunt obligați, la fel ca orice alt participant la trafic, să poarte centura de siguranță, scrie ProMotor.ro.

În schimb, șoferii care activează pe platforme de tip ride-hailing, cum sunt Bolt și Uber, nu beneficiază de această excepție. Ei trebuie să poarte centura atât în timpul curselor, cât și atunci când conduc fără pasageri.

Indiferent dacă te afli într-un taxi, într-un Uber sau într-un Bolt, ești obligat să porți centura dacă locul ocupat este echipat cu un astfel de dispozitiv. În cazul taxiurilor, dacă alegi să stai pe locul din dreapta față, șoferul are obligația să îți atragă atenția că trebuie să o folosești.

Legea prevede că fiecare persoană aflată într-un autovehicul este responsabilă individual pentru purtarea centurii de siguranță. Dacă poliția constată că nu respecți această obligație, sancțiunea se aplică direct persoanei în cauză. În 2025, valoarea punctului de amendă a crescut la 202,5 lei, ceea ce înseamnă că nepurtarea centurii se sancționează cu două sau trei puncte de amendă, adică între 405 lei și 607,5 lei.