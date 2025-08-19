Conducătorii auto trebuie să fie atenți nu doar la permisul de conducere și actele mașinii, ci și la valabilitatea propriei cărți de identitate. În 2025, lipsa buletinului sau prezentarea unuia expirat la controlul poliției rutiere poate atrage sancțiuni de până la 1.600 de lei, chiar dacă restul documentelor sunt în regulă, conform Republika News.

Potrivit Legii circulației nr. 195/2002, articolul 35, șoferii trebuie să prezinte polițistului rutier, în original, următoarele documente:

permisul de conducere;

certificatul de înmatriculare;

polița RCA valabilă;

actul de identitate.

Legea subliniază clar că toate documentele trebuie să fie valabile. Cartea de identitate nu este doar o formalitate: ea confirmă identitatea și domiciliul titularului și permite corelarea cu datele din celelalte acte.

Nerespectarea obligației de a avea actul de identitate valabil se încadrează în clasa a III-a de sancțiuni. Aceasta presupune între 6 și 8 puncte-amendă.

În 2025, un punct-amendă are valoarea de 200 de lei, astfel că amenda finală poate ajunge la:

1.200 de lei (minimum – 6 puncte);

1.600 de lei (maximum – 8 puncte).

Codul rutier nu oferă derogări în cazul buletinului. Chiar dacă șoferul are permisul de conducere valabil și actele vehiculului în regulă, sancțiunea se aplică strict pentru lipsa sau expirarea actului de identitate.

Pe lângă sancțiunile pentru lipsa actelor, în 2025 au fost înăsprite și pedepsele pentru depășirea limitelor de viteză. Conform Codului Rutier actualizat, amenzile au crescut considerabil, iar în unele situații permisul de conducere poate fi suspendat chiar și pentru 90 de zile.

Aceste măsuri fac parte dintr-un plan național al autorităților, menit să reducă numărul accidentelor grave și să descurajeze comportamentele agresive la volan.