Orădenii care au optat pentru cărți de identitate simple, fără cip, au fost dezamăgiți. Noile proceduri au dus la o întârziere semnificativă: documentele clasice sunt acum eliberate într-o lună, în timp ce cărțile electronice sunt livrate în două săptămâni.

Toate actele de identitate – fie ele clasice sau electronice – sunt tipărite exclusiv în București din motive de siguranță. În cazul celor simple, pentru a reduce costurile, acestea sunt trimise în teritoriu abia după ce se adună un număr minim de aproximativ 300 de bucăți.

Acest transport se face doar o dată la două săptămâni, ceea ce contribuie la prelungirea timpilor de așteptare, notează publicația Bihoreanul.

În plus, lipsa unor notificări automate din partea autorităților centrale face procesul și mai greoi pentru cetățeni. Persoanele care așteaptă eliberarea cărților de identitate simple nu sunt anunțate nici prin SMS, nici prin email când actele lor au ajuns la Direcțiile de Evidență a Persoanelor din județe.

Astfel, pentru a verifica dacă documentul este gata, locuitorii din Oradea sunt nevoiți să sune frecvent sau să meargă personal la ghișeu, în speranța că actul a sosit.

Amintim că cetățenii români pot solicita cartea electronică de identitate (CEI) de la orice serviciu de evidență a populației din țară, indiferent de domiciliu, începând cu data de 1 august. Această măsură vizează simplificarea procesului de obținere a documentului și extinderea accesului la serviciile digitale oferite de autorități.

Pentru depunerea cererii, este obligatorie programarea online, realizată prin platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne. Cei care aleg să ridice documentul dintr-un alt birou decât cel unde au depus cererea trebuie să țină cont că termenul de eliberare va fi prelungit cu 10 zile lucrătoare.

Orice cetățean român poate solicita acest tip de document, indiferent dacă actualul buletin este valabil sau nu. În ceea ce privește costurile, Legea nr. 141/2025 prevede că CEI este gratuită la prima solicitare pentru persoanele cu vârsta de cel puțin 14 ani, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pentru alte categorii – precum copiii sub 14 ani sau persoanele care solicită un nou document din motive precum pierderea, furtul sau schimbarea numelui – taxa este de 70 lei. Taxa poate fi achitată fie la ghișeele CEC Bank, fie la automatele de plată SelfPay.