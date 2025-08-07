Cartea electronică de identitate poate fi cerută oriunde în țară, cu programare online
Primăria Sectorului 3 anunță noutăți despre cartea electronică de identitate (CEI). Începând cu 1 august, poți să ceri cartea electronică de identitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din București sau din alt oraș, chiar dacă nu locuiești acolo.
Pentru a obține această carte, trebuie să te programezi doar online, accesând acest site al Ministerului de Interne: https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/harta
Beneficiile cărții electronice de identitate:
- dimensiune standardizată, similară cardurilor bancare, conform normelor europene;
- elemente avansate de securitate, care asigură protecție împotriva falsificării și a furtului de identitate;
- posibilitatea utilizării ca document de călătorie;
- acces facil la servicii electronice și posibilitatea utilizării pentru semnătura electronica.
Unde se ridică cartea electronică de identitate (CEI)?
Poți ridica CEI de la orice birou de evidență a persoanelor, dacă alegi asta când depui cererea. Dacă vrei să o ridici din alt loc decât cel unde ai depus cererea, timpul de așteptare va fi mai mare cu 10 zile lucrătoare.
Unde găsești birourile din Sector 3?
- Serviciul 1: Str. Matei Basarab nr. 32
- Serviciile 2 și 3: Str. Nerva Traian nr. 1
Cine poate cere CEI? Oricine poate cere cartea electronică de identitate, oricând – chiar dacă buletinul actual nu a expirat încă.
Cât costă CEI?
Conform Legii nr. 141/2025:
- gratuit, prima dată, pentru cetățenii români cu vârsta de cel puțin 14 ani, în limita fondurilor PNRR
- 70 lei, pentru:
-
-
copiii sub 14 ani
-
persoanele care cer a doua oară (de exemplu: pierdere, furt, schimbare de nume)
-
Cum se plătește taxa?
- La ghișeele CEC Bank.
- La automatele de plată SelfPay.
Cum arată o carte electronică de identitate?
Cartea electronică de identitate are un design modern, cu informații importante pe față și spate. Pe față găsim date personale esențiale, iar pe spate sunt elemente speciale, precum cipul și datele pentru citire automată, pentru securitate și ușurință în utilizare.
Buletinul electronic va conține pe față:
- Numele țării care îl emite
- Tipul documentului
- Numele și prenumele
- Sexul (F sau M)
- Cetățenia
- Data nașterii
- CNP-ul
- Numărul documentului
- Data expirării
- Semnătura titularului
- Poză cu fața titularului
Pe spate vor fi:
- Data emiterii și instituția care l-a emis
- O zonă cu date care pot fi citite automat
- Cipul