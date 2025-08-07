Primăria Sectorului 3 anunță noutăți despre cartea electronică de identitate (CEI). Începând cu 1 august, poți să ceri cartea electronică de identitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din București sau din alt oraș, chiar dacă nu locuiești acolo.

Pentru a obține această carte, trebuie să te programezi doar online, accesând acest site al Ministerului de Interne: https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/harta

Beneficiile cărții electronice de identitate:

dimensiune standardizată, similară cardurilor bancare, conform normelor europene;

elemente avansate de securitate, care asigură protecție împotriva falsificării și a furtului de identitate;

posibilitatea utilizării ca document de călătorie;

acces facil la servicii electronice și posibilitatea utilizării pentru semnătura electronica.

Poți ridica CEI de la orice birou de evidență a persoanelor, dacă alegi asta când depui cererea. Dacă vrei să o ridici din alt loc decât cel unde ai depus cererea, timpul de așteptare va fi mai mare cu 10 zile lucrătoare.

Unde găsești birourile din Sector 3?

Serviciul 1 : Str. Matei Basarab nr. 32

: Str. Matei Basarab nr. 32 Serviciile 2 și 3: Str. Nerva Traian nr. 1

Cine poate cere CEI? Oricine poate cere cartea electronică de identitate, oricând – chiar dacă buletinul actual nu a expirat încă.

Conform Legii nr. 141/2025:

gratuit , prima dată, pentru cetățenii români cu vârsta de cel puțin 14 ani , în limita fondurilor PNRR

, prima dată, pentru cetățenii români cu vârsta de , în limita fondurilor PNRR 70 lei , pentru:

, pentru: copiii sub 14 ani persoanele care cer a doua oară (de exemplu: pierdere, furt, schimbare de nume)



Cum se plătește taxa?

La ghișeele CEC Bank.

La automatele de plată SelfPay.

Cartea electronică de identitate are un design modern, cu informații importante pe față și spate. Pe față găsim date personale esențiale, iar pe spate sunt elemente speciale, precum cipul și datele pentru citire automată, pentru securitate și ușurință în utilizare.

Buletinul electronic va conține pe față:

Numele țării care îl emite

Tipul documentului

Numele și prenumele

Sexul (F sau M)

Cetățenia

Data nașterii

CNP-ul

Numărul documentului

Data expirării

Semnătura titularului

Poză cu fața titularului

Pe spate vor fi: