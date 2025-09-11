Ministerul Afacerilor Interne a precizat că structurile sale au identificat o activitate de impersonare a paginii oficiale pentru cartea electronică de identitate și că s-a acționat pentru blocarea accesului la site-ul clonat.

„Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate. Structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială”, anunță, joi, Ministerul de Interne.

Ministerul de Interne a subliniat că singurul site oficial dedicat cărții electronice de identitate este https://carteadeidentitate.gov.ro. Reprezentanții instituției au arătat că această pagină este construită exclusiv pe domeniul .gov.ro, iar orice altă adresă apărută pe alte domenii, precum .ro sau .com, nu este oficială și poate ascunde o tentativă de fraudă.

„Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro. Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă”, au mai transmis oficialii MAI.

Solicitarea pentru cartea electronică de identitate se face prin programare online, pe platforma hub.mai.gov.ro, în secțiunea dedicată Serviciului de Evidență a Persoanelor. Se selectează județul și localitatea unde funcționează serviciul.

Cartea electronică de identitate este deja disponibilă în mai multe județe și în București.

Lista documentelor poate varia în funcție de vârstă și situația personală, dar în general sunt necesare:

certificatul de naștere (în original);

certificat de căsătorie sau de divorț, dacă este cazul;

actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal (pentru minori);

document care dovedește domiciliul, cum ar fi extrasul de carte funciară;

chitanța pentru achitarea taxei de 67 lei, în cazul în care nu este prima emitere.

Cartea electronică de identitate poate fi cerută de orice cetățean român cu vârsta de peste 14 ani, la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor de la domiciliu sau reședință. Pentru copiii sub 14 ani, solicitarea este opțională.

Cartea electronică de identitate include atât date vizibile (nume, prenume, CNP, cetățenie, data nașterii, adresa), cât și elemente electronice stocate pe cip. Printre acestea se numără fotografia, imaginea facială și, pentru persoanele de peste 12 ani, amprentele.

Documentul are, de asemenea, semnătură olografă, zonă machine readable (MRZ) și certificate digitale pentru autentificare sau semnătură electronică.

Durata de valabilitate a cărții electronice depinde de vârstă. Pentru copiii foarte mici valabilitatea este redusă, iar pentru adulți este mai lungă.