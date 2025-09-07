Anunțul a fost făcut de ministrul Guvernării Digitale, Dimitris Papastergiou, într-un interviu acordat ERT.

Vechile cărți de identitate nu vor mai fi valabile în UE. Până atunci, cetățenii vor putea să călătorească, mai departe, în străinătate folosind un pașaport, în timp ce autoritățile recomandă insistent înlocuirea treptată a vechilor acte de identitate cu cele noi, biometrice, mai sigure, informează greekcitytimes.com.

Cererile trebuie depuse personal la autoritatea emitentă a reședinței permanente sau temporare. Sunt necesare următoarele documente:

Poate fi făcută direct la autoritatea emitentă sau de către un fotograf profesionist certificat.

Dacă este făcută de un fotograf, fotografia va fi încărcată pe platforma myPhoto de pe gov.gr și legată de numărul de identificare fiscală (AFM).

Autoritatea emitentă va prelua apoi fotografia electronic.

Furnizată de autoritatea emitentă.

Autoritățile vor căuta automat în Sistemul de Registre al Cetățenilor pentru a vă verifica cazierul civil. Va trebui să semnați cererea tipărită.

Completat de autoritatea emitentă cu datele personale verificate.

Trebuie să confirmați exactitatea și să semnați atât digital, cât și de mână.

Acoperă costul de producție, personalizare și livrare securizată.

Pentru familiile numeroase, taxa este redusă la 5 €. De asemenea, trebuie plătită o taxă suplimentară de timbru de 0,50 €.

Toate plățile se efectuează prin intermediul platformei e-Paravolo.

Trebuie să depuneți vechea carte de identitate albastră atunci când solicitați una nouă.

Dacă solicitați o carte de identitate greacă pentru prima dată, veți avea nevoie de:

Toate documentele enumerate mai sus.

Un martor care poate confirma datele personale și poate prezenta un document de identitate valabil.

Pentru minori, martorul trebuie să fie unul dintre părinți sau un tutore legal, susținut de documente oficiale de custodie, dacă este cazul.

Noile acte de identitate vor fi tipărite conform unor standarde stricte de securitate la Direcția de Pașapoarte și Documente de Securitate a Sediului Poliției Elene din Kaisariani, Atena.

Timp de procesare: aproximativ 7 zile de la solicitare până la ridicare.

Odată emise, noile detalii ale actului de identitate vor fi actualizate automat în toate serviciile guvernamentale conectate (AADE, gov.gr Wallet etc.).