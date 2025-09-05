Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că ținta inițială de 5 milioane de cetățeni care urmau să primească cărți de identitate electronice nu poate fi atinsă. Din acest motiv, Executivul a aprobat reducerea numărului de beneficiari la 3,5 milioane, care vor primi gratuit noile buletine.

Proiectul, demarat în 2021 la Cluj, nu a reușit să fie extins complet la nivel național, iar termenul final de implementare este programat pentru vara anului 2026. Autoritățile avertizează că neimplementarea reformei ar putea expune România la sancțiuni de milioane de euro din partea Comisiei Europene.

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, un memorandum prin care se reduce atât numărul de beneficiari, cât și suma alocată proiectului, cu 21 de milioane de euro. Ministerul de Interne justifică măsura prin necesitatea eficientizării utilizării fondurilor din PNRR și protejarea investiției, subliniind că ținta inițială nu va fi atinsă din cauza interesului scăzut al cetățenilor pentru noile buletine.

Întregul proiect a beneficiat de o alocare bugetară de 150 de milioane de euro, distribuită astfel: 70 de milioane de euro pentru eliberarea celor 5 milioane de buletine și 80 de milioane de euro pentru dotarea serviciilor publice cu echipamente digitale și promovarea noilor documente.

În realitate, până la 28 august 2025, au fost emise doar 436.674 de cărți electronice de identitate la nivel național. Din cele 11 servicii electronice ce trebuiau dezvoltate pentru susținerea folosirii noilor buletine, doar 4 au fost finalizate, restul fiind în stadiu de analiză și implementare.

Ministerul Afacerilor Interne a explicat că ritmul lent de implementare s-a datorat caracterului de noutate al proiectului, dezvoltării unor fluxuri administrative și tehnice complet noi, lipsei de familiaritate a personalului cu noile proceduri, interesului scăzut al cetățenilor și capacității administrative variabile a autorităților locale.

Pentru a stimula adoptarea noilor cărți de identitate, MAI propune organizarea de caravane în întreaga țară, înregistrarea online a documentelor necesare și stoparea emiterii buletinelor vechi, model 1997. Caravanele vor prelua cererile și datele biometrice, inclusiv în zone greu accesibile sau în contextul evenimentelor culturale și sportive, iar soluția digitală va permite înregistrarea exclusiv online a datelor necesare pentru eliberarea CEI.

Documentul ministerului avertizează că, dacă reforma nu va fi implementată, România riscă o sancțiune de aproximativ 264 de milioane de euro din partea Comisiei Europene.