Propunerea revizuită prevede un sistem complet opțional și administrat de autoritățile publice, cu datele stocate pe smartphone-urile utilizatorilor, nu la nivel central. În continuare, cetățenii pot folosi cartea de identitate fizică, standardul elvețian existent de zeci de ani. Sistemul ar permite autorităților să verifice doar informațiile strict necesare, cum ar fi vârsta sau naționalitatea, în scopuri specifice.

Elveția are o tradiție lungă în protejarea vieții private, legislația privind secretul bancar fiind menită să protejeze datele personale, iar supravegherea publică fiind redusă în comparație cu alte state europene. Controverse au existat și în cazul imaginilor Google Street View, care trebuie blurate în apropierea școlilor, spitalelor sau închisorilor.

Oponenții cărților de identitate digitale subliniază că acestea subminează intimitatea cetățenilor, iar datele ar putea fi folosite pentru urmărire sau marketing, în ciuda restricțiilor impuse. Unele sondaje recente indică o posibilă schimbare de opinie în rândul unor alegători elvețieni, care ar putea fi dispuși să permită implementarea actelor electronice.

O primă prognoză, în timp ce votul continuă, sugerează o împărțire 50-50 a opiniei pe această temă, ceea ce face ca rezultatul final, așteptat duminică seara, să fie prea strâns pentru a putea fi prevăzut.

În paralel, Marea Britanie a anunțat planuri similare de introducere a actelor de identitate digitale, dar inițiativa a întâmpinat opoziție semnificativă, peste 2,2 milioane de persoane semnând o petiție împotriva măsurii.

„Solicităm guvernului britanic să se angajeze imediat să nu introducă carduri de identitate digitale. Considerăm că acest lucru ar fi un pas către supravegherea în masă și controlul digital și că nimeni nu ar trebui să fie obligat să se înregistreze într-un sistem de identificare controlat de stat. Ne opunem creării oricărui sistem național de identificare”, scriu inițiatorii petiției.

