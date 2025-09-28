Ideal ar fi să țineți viespile departe de casă și să nu le lăsați să-și facă un cuib în jurul casei.

În loc să alegeți o abordare toxică pentru a scăpa de viespi, căutați o soluție mai puțin nocivă pentru a le ține la distanță.

Din fericire, potrivit Toms Guide, există un ingredient pe care îl aveți deja în casă și pe care puteți să vă bazați în fiecare dimineață. Chris Hutton, expert la Adam’s Selfstore, recomandă utilizarea zațului de cafea drept o metodă naturală, care ține viespile la distanță

Mansardele, găurile din perete, dulapurile și debararalele sunt puncte de atracție pentru viespi. Hutton spune că, de obicei, viespile încep să dea târcoale caselor la începutul primăverii. Odată ce o regină găsește locul prielnic, își va construi un cuib care poate crește în dimensiune, aproape neobservat, până când devine o problemă periculoasă. În acel moment, problema trebuie abordată cât mai profesionist.

Hutton spune că există o soluție simplă pentru a descuraja viespile, înainte ca acestea să-și facă cuib. Este vorba de un ingredient pe care îl vei găsi în compostul de bucătărie. De fapt, are mai multe utilizări, deoarece este folosit și pentru a crea un gazon sănătos.

„Mirosul eliberat de zațul de cafea mocnit le copleșește simțurile, făcând ca o zonă să se simtă nesigură sau nepotrivită pentru a se instala”, explică el.

El recomandă utilizarea zațului de cafea ca factor natural de descurajare, pentru a preveni instalarea viespilor în curtea casei. „Viespile au un simț al mirosului surprinzător de puternic”, spune Hutton. ”Ele se bazează foarte mult pe miros pentru a identifica zonele in care își pot face cuib și sunt incredibil de sensibile la anumite mirosuri, cafeaua fiind unul dintre ele. Mirosul eliberat de zațul de cafea mocnit le copleșește simțurile”, subliniază el.

Această soluție devine din ce în ce mai populară în rândul proprietarilor de case care caută o metodă mai ecologică pentru a alunga viespile. În plus, este ieftină și sigură de utilizat în preajma animalelor de companie.

Hutton recomandă să urmați acești pași simpli pentru a alunga viespile:

1. După ce vă pregătiți cafeaua, lăsați zațul folosit să se usuce complet.

2. Puneți o lingură de zaț într-un recipient ignifug; ceva de genul unui vas vechi de metal, din ceramică, sau o scrumieră

3. Aprindeți cu grijă zațul cu un chibrit sau o brichetă și lăsați-l să mocnească

4. Arderea lentă eliberează o aromă puternică, de fum, pe care viespile o găsesc respingătoare

”Dacă ați mai avut cuiburi în anumite zone, într-un colț de mansardă sau în spatele unui orificiu de aerisire, plasați acolo zațul de cafea măcinată o dată sau de două ori pe săptămână”, sfătuiește Hutton.

Pentru cel mai bun rezultat, Hutton recomandă să puneți zațul de cafea acolo unde viespile pot intra ușor: spații de mansardă, pervaz și lângă ventilatoare. Trucul poate fi folosit și afară pentru a descuraja viespile să vă strice un grătar.