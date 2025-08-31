Informație pentru cei care stau la curte. Iată ce spun specialiștii în dăunători că ar trebui să faci dacă găsești o viespe în casă. Toți experții sunt de acord: dacă găsiți o viespe în casă, ar trebui să rămâneți calm, să nu faceți mișcări bruște și, cu siguranță, să nu o loviți, potrivit The Spruce.

„Dacă o viespe zboară prin casă, nu trebuie să o loviți decât dacă sunteți gata să începeți o luptă pe care ați putea-o pierde”, spune expertul în dăunători Allan Bossel.

Deschideți ușile și ferestrele, astfel încât viespea să poată găsi o cale de ieșire, pentru că nu vrea să fie în casă mai mult decât doriți voi să fie acolo.

Dacă după aproximativ 20 de minute, viespea încă nu a plecat, următoarea linie de apărare este să o prindeți și să o eliberați, afară.

„Folosiți metoda paharului și a hârtiei”, recomandă entomologul Tracy Ellis. „Puneți încet un pahar transparent peste viespe, strecurați o coală de hârtie rigidă dedesubt și duceți paharul afară pentru a o elibera”, sfătuiește el.

Viespile sunt insecte teritoriale, nu agresive. Ele vor înțepa doar dacă se simt amenințate. Spre deosebire de albine, pot să înțepe de mai multe ori.

Dacă vedeți o viespe zburând în casă, dar nu o puteți localiza nicăieri, există câteva locuri specifice în care o puteți căuta.

„Viespile se deplasează în mod natural spre sursele de lumină, așa că verificați mai întâi ferestrele, luminatoarele și abajururile lămpilor. Adesea, se odihnesc în colțurile superioare ale camerelor, în spatele jaluzelelor sau pe corpurile de iluminat din tavan, unde este cald”, spune Ellis.

Verificați spațiile calde, cum ar fi lângă sau în spatele electrocasnicelor, în jurul dulciurilor lăsate afară, cum ar fi cutiile de suc deschise, și în spatele perdelelor și a draperiilor.

„În lunile mai reci, unele specii, cum ar fi viespile de hârtie, pot hiberna în interior, așa că verificați zone precum golurile din pereți, podurile și alte spații adăpostite”, spune entomologul Jim Fredericks.

Viespile își găsesc drumul în interior prin ferestre și uși, dar și prin alte locuri.

„Pot pătrunde prin crăpături de până la 6 milimetri, așa că orice crăpătură neetanșată în jurul ferestrelor, a ușilor, a gurilor de ventilație din pod sau a plaselor rupte este o opțiune bună”, spune Bossel. „Lăsarea ușilor deschise sau utilizarea aparatelor de aer condiționat de la ferestre fără o etanșare corespunzătoare le oferă o șansă sigură de a pătrunde în interior”, adaugă el.

„Pentru a preveni intrarea viespilor, sigilați crăpăturile și fisurile cu silicon de etanșare, reparați plasele deteriorate și asigurați-vă că garniturile de etanșare din jurul ușilor și ferestrelor sunt în stare bună”, sugerează Fredericks.