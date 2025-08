Punctul de plecare al explicației oferite de Radu Georgescu este reprezentat de fundamentele civilizației umane, care s-au bazat întotdeauna pe productivitate. Oamenii, de-a lungul istoriei, au inventat instrumente care să le sporească eficiența: arcul, roata, plugul, căruța. Progresul tehnologic a condus în mod firesc la creșterea resurselor disponibile și la o alimentație mai bună.

Un salt major în dezvoltarea omenirii a avut loc odată cu apariția mașinilor și a trenurilor, la începutul anilor 1900, fapt care a declanșat Revoluția Industrială și a dus la nașterea capitalismului modern.

Acest model economic s-a bazat pe bunăstarea clasei de mijloc, iar apogeul dezvoltării sale este identificat în perioada anilor 1970 în Statele Unite ale Americii. În acea vreme, un singur membru al familiei – de regulă, bărbatul – care muncea, putea să întrețină o gospodărie întreagă, formată din trei sau patru copii, să le ofere acces la educație superioară și să plece împreună cu familia în vacanțe.

O locuință spațioasă costa în jur de 40.000 de dolari, iar achiziția acesteia, la fel ca și a unei mașini sau a unei vacanțe, nu necesita în mod obligatoriu contractarea unui credit bancar. Familiile aveau posibilitatea de a economisi și trăiau într-un sistem economic în care productivitatea avea o legătură directă cu veniturile și nivelul de trai.

Punctul de ruptură a venit tot în anii 1970, când autoritățile politice au declarat că este nevoie de mai mulți bani pentru susținerea diferitelor programe și cheltuieli publice. Atunci s-a luat decizia strategică de a rupe legătura dintre economie și productivitate.

În loc ca dezvoltarea economică să continue pe baza eficienței și inovației, s-a trecut la tipărirea de bani într-un ritm accelerat, fără acoperire în bunuri sau servicii. Astfel, statul a început să se extindă masiv, susținut artificial de această infuzie constantă de lichiditate.

După 55 de ani de la acest moment-cheie, efectele sunt clare: capitalismul, în forma sa clasică, a dispărut. Clasa de mijloc, odinioară pilonul central al societății, este pe cale de dispariție. În 2025, realitatea economică arată complet diferit. În majoritatea familiilor, ambii parteneri trebuie să muncească, însă, în ciuda acestui efort colectiv, nu își mai permit să achiziționeze o locuință.

Visul unei familii cu mai mulți copii, așa cum era comun în trecut, devine din ce în ce mai greu de atins. Trimiterea copiilor la facultate presupune costuri greu de susținut, iar pentru achiziții esențiale, oamenii sunt nevoiți să apeleze la împrumuturi bancare.

