Ilie Bolojan a prezentat mai multe priorități considerate esențiale pentru viitorul economic și social al țării. Printre acestea se numără creșterea veniturilor, măsură pentru care susține că au fost deja puse bazele necesare, precum și reducerea cheltuielilor din toate domeniile de activitate pentru a evita risipa banilor publici.

Șeful Guvernului a subliniat că economia României trebuie așezată pe baze corecte și a insistat asupra necesității de a avea un număr mai mare de persoane care să activeze efectiv în economie.

Un alt obiectiv prezentat de Ilie Bolojan este asigurarea autonomiei energetice a țării, astfel încât energia să poată fi furnizată populației și mediului economic la un preț accesibil.

„Trebuie să creștem veniturile și am stabilit bazele acestei creșteri. Trebuie să ne scădem cheltuielile pe toate domeniile de activitate, în așa fel încât să nu mai risipim banii românilor. Trebuie să punem economia țării noastre pe niște baze corecte. Să avem mai mulți oameni care lucrează în economie. Să avem o autonomie energetică a țării noastre, în așa fel încât să putem oferi energia la un preț bun”, a declarat Bolojan la Antena 3.

De asemenea, premierul a evidențiat importanța valorificării domeniilor în care România are avantaje și poate obține performanțe. În acest sens, a punctat că procesarea produselor agricole reprezintă o zonă strategică, mai ales în contextul în care țara se confruntă în prezent cu deficite comerciale mari în sectorul agricol, situație pe care a catalogat-o drept anormală.

„Să ne punem în valoare domeniile care ne avantajează și unde putem face performanță, de la zona care înseamnă procesarea produselor agricole. E anormal să avem deficite comerciale mari pe zona de agricultură, așa cum avem astăzi”, a mai spus premierul.

Toate aceste direcții, a spus Bolojan, constituie elementele unui plan de țară care ar putea fi aplicat în perioada următoare, cu scopul de a susține dezvoltarea României.

„Toate aceste lucruri înseamnă un plan de țară pe care îl putem pune în practică în anii următori”, a completat acesta.

De asemenea, Bolojan a susținut că România ar putea vedea primele semne de stabilizare financiară și economică începând din primăvara anului viitor. El a precizat că, în a doua jumătate a anului, ar putea apărea și tendințe de creștere a economiei, cu condiția ca Guvernul să rămână concentrat pe reducerea cheltuielilor și să evite noi majorări de taxe.

Șeful Guvernului a explicat că diminuarea cheltuielilor nu se poate realiza peste noapte, însă reprezintă singura soluție pentru a evita creșterea taxelor. În opinia sa, acest proces va aduce o scădere a inflației, iar efectele negative de contracție economică generate de aceste măsuri vor fi absorbite, deschizând calea către o perioadă de stabilizare. Totuși, Bolojan a atras atenția că ar fi hazardat să se vorbească deja despre reduceri de taxe începând cu anul viitor, subliniind că nici președintele nu a făcut o astfel de afirmație.

„Nu mai trebuie să creştem taxe dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, care nu poate fi făcută de pe o zi pe alta şi doar în felul acesta putem să fim în situaţia în care, începând din primăvara anului viitor, avem deja efectele de stabilizare. Asta înseamnă că se va vedea o scădere a inflaţiei, efectele de contracţie economică pe care le au aceste măsuri, pe care nu trebuie să le negăm, vor fi absorbite şi ne vom duce către o situaţie de stabilizare, în aşa fel încât din a doua jumătate a anului să vedem tendinţele de creştere”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul a vorbit și despre momentul în care se poate discuta despre finalul crizei economice. Acesta ar însemna intrarea economiei într-o zonă de stabilitate și consolidarea unei dezvoltări bazate pe principii sănătoase, care să asigure direcția corectă pentru România. În opinia lui Bolojan, acest obiectiv necesită efort constant și nu poate fi atins dacă se repetă greșelile din trecut.

„Dar să spun că de la începutul anului viitor sau de la final vom reduce iar nişte taxe ar însemna să fac nişte afirmaţii hazardate şi asta nici domnul preşedinte nu a spus aşa ceva”, a subliniat el.

Prim-ministrul a subliniat importanța unei abordări deschise și echilibrate. El a menționat că, în condițiile unei economii stabile, este posibilă reducerea taxelor sau acordarea unor excepții, dar a avertizat că în trecut aplicarea excesivă a acestor excepții a dus România în situația actuală. Tocmai de aceea, a insistat ca aceste greșeli să nu mai fie repetate.

„Finalul de criză înseamnă că economia intră într-o zonă de stabilitate şi înseamnă că lucrăm zi de zi la aspecte care ţin de o economie pusă pe baze sănătoase, o economie care creează dezvoltare şi o ţară care se duce într-o direcţie bună. Asta trebuie să facem, dar nu înseamnă că de pe o zi pe alta vom începe din nou cu lucrurile pe care le-am făcut prost în aceşti ani. Nu înseamnă că, dacă mergi bine nu poţi să reduci taxe, nu înseamnă că nu poţi să dai excepţii, dar orice s-ar spune, uitaţi unde am ajuns, mergând pe excepţii, creând posibilităţi, creând tot felul de lucruri care ne-au adus în această situaţie. Nu mai trebuie să repetăm aceste greşeli”, a conchis premierul.

