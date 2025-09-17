Scăderea TVA la 19% nu este o certitudine nici măcar dacă măsurile de austeritate anunțate de guvernul condus de Ilie Bolojan vor fi aplicate integral. Premierul a fost întrebat marți seara, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, dacă există șanse ca în cursul anului viitor să se revină la această cotă de impozitare.

Întrebarea i-a fost adresată de jurnalistul Sergiu Cora, care a subliniat că măsurile guvernului îi afectează în primul rând pe cetățenii de rând și a reamintit declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia finalul crizei ar putea veni abia spre sfârșitul lui 2026. „Sunteți de aceeași părere cu președintele? Și, în decembrie 2026, vom avea TVA de 19%?”, a întrebat Cora.

Bolojan a evitat să facă promisiuni privind scăderea TVA, precizând că nu dorește să anunțe măsuri care s-ar putea să nu se concretizeze. El a explicat că, dacă guvernul reușește să reducă cheltuielile statului – un proces care necesită timp – nu va mai fi nevoie de creșteri suplimentare de taxe.

Premierul a arătat că, începând din primăvara anului viitor, ar trebui să apară primele semne de stabilizare, inclusiv o diminuare a inflației. Deși a recunoscut că măsurile de austeritate vor aduce o anumită contracție economică, Bolojan a afirmat că efectele vor fi absorbite, astfel încât din a doua jumătate a anului să fie vizibile tendințe de creștere. În același timp, el a subliniat că ar fi hazardat să promită o reducere a taxelor în viitorul apropiat, subliniind că nici președintele nu a făcut un astfel de angajament.

„Nu am spus așa ceva și nici nu sunt genul de om care să anunțe lucruri ce probabil nu se vor întâmpla. Ceea ce pot afirma cu certitudine este că nu va mai fi nevoie să creștem taxele dacă reușim să reducem cheltuielile statului – un proces care nu se face peste noapte. În acest fel, din primăvara anului viitor ar trebui să se vadă primele efecte de stabilizare, inclusiv o scădere a inflației. Desigur, măsurile de austeritate vor aduce și o contracție economică, dar aceasta va fi absorbită, iar din a doua jumătate a anului vom putea observa tendințe de creștere. Însă să afirm acum că de anul viitor vom reduce din nou taxe ar fi hazardat, iar nici domnul președinte nu a spus așa ceva.”

Discuția a continuat pe tema „finalului de criză”. Sergiu Cora a punctat că, în percepția publicului, acesta ar trebui să însemne reluarea normalității economice.

Premierul a explicat că, în viziunea sa, finalul crizei nu înseamnă o dată fixă, ci momentul în care economia intră într-o zonă de stabilitate, este construită pe baze sănătoase și începe să genereze dezvoltare. El a subliniat că țara trebuie să urmeze o direcție corectă și să evite greșelile trecutului, când ani la rând s-a mers pe excepții și derogări care au dus la dezechilibre. Bolojan a adăugat că, dacă economia funcționează bine, pot fi luate în calcul reduceri de taxe sau anumite facilități, dar a avertizat că nu trebuie repetate practicile care au contribuit la criza actuală.