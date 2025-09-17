George Simion, președintele AUR, a lansat o chemare pe Facebook, îndemnând susținătorii și simpatizanții partidului să se strângă miercuri, începând cu ora 10:00, în fața sediului IPJ Ilfov, pentru a-și arăta sprijinul față de Călin Georgescu.

Într-un mesaj video, George Simion denunță lipsa protecției din partea autorităților și susține că AUR se confruntă cu persecuții. Totodată, el îndeamnă membrii partidului să se implice activ în atragerea de noi adepți.

El a făcut apel către colegi, prieteni și toți cei care pot, să vină miercuri la ora 10:00 la IPJ Ilfov, subliniind că este important ca tot mai mulți oameni să-l susțină pe Călin Georgescu.

În plus, a încurajat și românii din diaspora să sprijine mișcarea suveranistă, să se alăture AUR pentru a se organiza și pentru a se asigura că cei pe care i-a numit „dictatori” vor fi învinși corect la alegeri.

„Fac apel către colegi, prieteni, toți cei care pot, veniți la ora 10.00 la IPJ Ilfov. E important să vină din ce în ce mai mulți oameni în sprijinul lui Călin Georgescu. Și să nu aveți emoții, eu știu ce avem de făcut, cum și unde trebuie să fim (…) Dacă vreți să faceți bine mișcării suveraniste, chiar și voi cei din diaspora – care mulți mi-ați scris că v-ați fi întors în România dacă ajungeam eu președinte – haideți să ne sprijiniți, veniți în rândurile AUR să ne organizăm și să avem grijă ca dictatorii care conduc România să piardă, să fie învinși corect la urne”.

El a afirmat că soluția este organizarea alegerilor anticipate și a susținut că, pentru prima dată, ar putea obține o majoritate, ceea ce ar provoca confuzie și neliniște în rândul adversarilor săi, care nu mai știu ce să inventeze.

George Simion a declarat că autoritățile nu mai știu ce să inventeze și că, în cazul lui Georgescu, i-au ascultat telefoanele și discuțiile cu chelnerii, ceea ce a dus la decizia de arestare. A susținut că, la orice instanță din Europa, acuzațiile ar fi căzute, însă nu mai are încredere în existența unor instanțe echidistante în România.

De aceea, a făcut apel către statele care respectă democrația, inclusiv SUA, să se sesizeze asupra situației din țară, afirmând că democrația este amenințată și că, fără o intervenție urgentă, alegerile libere nu vor mai fi posibile.

„Nu mai știu ce să inventeze (…) În cazul lui Georgescu i-au ascultat telefoanele, discuțiile cu chelnerii și au decis să îl aresteze. La orice instanță din Europa acuzațiile ar pica, dar nu știu dacă mai avem instanțe echidistante… am ajuns să cred că nu mai avem, de aceea fac apel la statele care respectă democrația, la SUA, să se sesizeze cu privire la situația din România. Nu mai avem democrație. Dacă nu se întâmplă ceva urgent nu vom mai avea alegeri libere. Am fost amenințat. Mi s-a spus că voi păți la fel cum a pățit și Charlie Kirk (activistul american care a fost împușcat – n.r.). Am depus plângere la poliție pentru amenințări, dar mi s-a spus că… să vedem, că să dovedesc domiciliul. Eu nu mă simt apărat în țara mea, nu mă mai simt în siguranță… În toată mascarada cu livratorul agresat – când Godină a filmat – poliția a acționat imediat, eu când am făcut plângere mi-au cerut să dovedesc domiciliul în București”, spune acesta.

El a cerut ca fiecare membru AUR să se asigure că poate convinge pe cineva din vecinătatea sa să se alăture partidului sau, cel puțin, să transmită mesajul formațiunii pe o stradă din zona lor. A subliniat necesitatea asumării responsabilității pentru a desfășura această muncă de convingere direct, la firul ierbii.

„Vor să ne taie orice fonduri, să ne amendeze, până la dispariția formațiunii noastre politice. E incredibil câte presiuni s-au făcut asupra parlamentarilor AUR să își dea demisia sau să trădeze, cum a făcut-o și Gigi Becali. Îi felicit pe parlamentarii care rezistă”.

Simion a criticat autoritățile locale, afirmând că România nu va ieși din criză, comparând situația țării cu cea a Greciei. El a susținut că în curând creditorii vor veni să ceară proprietăți ale statului, precum pământuri, Hidroelectrica, aeroporturi și porturi.

Fosta vedetă de televiziune, Mugur Mihăescu a declarat în studioul Gândul că Georgescu participa la un proces electoral democratic, iar singura sa „armă” era votul, considerând că aceasta este singura armă permisă într-o democrație.

El a adăugat că ar fi putut înțelege o situație în care susținătorii lui, pe care i-a numit „mercenarii domnului Potra, conduși de guru Călin Georgescu”, ar fi adus saci de voturi sau ar fi pus un pistol la tâmpla votantului, deoarece doar atunci ar fi fost vorba de o lovitură de stat.

„Călin Georgescu era prins într-un proces electoral democratic. Arma lui era votul. E singura armă din democrație. Puteam înțelege dacă mercenarii domnului Potra, condus de guru Călin Georgescu, înțeleg dacă aduceau saci de voturi sau puneau pistolul la tâmpla votantului, aia ar fi fost lovitura de stat”, a observat Mugur Mihăescu.

Marius Tucă a afirmat că lucrurile sunt mult mai simple și că dosarul a fost conceput pentru cei „spălați pe creier”, susținând că Călin Georgescu a fost pedepsit doar pentru faptul că a fost votat de un număr mare de oameni.