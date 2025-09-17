Ministrul Justiției a declarat că afirmațiile lui Călin Georgescu – care se compară cu Donald Trump după ce a fost pus sub acuzare în dosarul privind presupusa tentativă de răsturnare a ordinii constituționale – au un caracter politic. Potrivit ministrului, discursul politic nu își găsește locul în sfera juridică, Georgescu fiind, în prezent, inculpat și trimis în judecată.

„Eu le văd ca pe o declarație politică, ca pe un discurs politic în care dânsul a ales să folosească un anumit narativ. Evident că își poate alege comparațiile care îi sunt cele mai reconfortante. Dânsul se poate vedea în orice fel de ipostază, dar în momentul de față, realitatea juridică în statul de drept care este România, este aceea că dânsul este inculpat, este trimis în judecată și urmează să se desfășoare un proces penal cu privire la situația dumnealui. Aceasta este realitatea, cu aceasta se confruntă în momentul de față.”, a spus ministrul

Radu Marinescu respinge afirmațiile lui Călin Georgescu legate de presupuse scopuri politice și încălcarea drepturilor. Ministrul Justiției subliniază că sistemul judiciar român a fost evaluat în mod obiectiv și că dreptul la apărare este pe deplin garantat.

„Față de afirmațiile că România a fi un stat care urmărește anumite scopuri politice cu încălcarea unor drepturi, acest narativ nu poate să fie primit. În acest sens avem o evaluare făcută asupra sistemului de justiție din România în mod obiectiv, la nivel european, și sistemul de justiție din România întrunește toate acele exigențe care privesc și obiectivitatea, și imparțialitatea, și respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la apărare”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a precizat că nu intenționează să comenteze declarațiile politice ale lui Georgescu. Tehnic, Radu Marinescu a subliniat că este vorba despre o persoană acuzată de infracțiuni grave, care urmează procesul în fața instanțelor. În cadrul unui sistem democratic de drept, acuzatul beneficiază de toate mijloacele necesare pentru a-și exercita dreptul la apărare, iar la finalul procedurilor judiciare adevărul va fi stabilit de o instanță imparțială.

Călin Georgescu a descris rechizitoriul depus ieri ca fiind doar un „discurs” și a comparat dosarul cu cel din 2016 al președintelui Trump, susținând că acuzațiile sunt identice, doar actorii fiind diferiți. El a explicat, de asemenea, motivele pentru care crede că i-a fost întocmit acest nou dosar.

În timpul intervenției, după ce suveranistul și-a susținut declarațiile, câțiva dintre susținătorii săi au intrat în conflict fizic cu jandarmii, fiind imediat încătușați și transportați în duba autorităților pentru a răspunde legal pentru faptele lor. În paralel, restul participanților scandau lozinci precum: „Luptăm să scăpăm de hoți. Rușine să vă fie”.

„Rușine să vă fie”, „Jandarmeria apără hoția”, scandează fanii lui Georgescu.

Doi susținători agresivi au fost reținuți de polițiști.

„Rechizitoriul de ieri este un discurs. Dosarul e o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii. Așa cum a arătat adevărul în cazul lui Trump, așa se va arăta adevărul aici. Vinovăția creează minciuna, iar minciuna creează șantajul, care conduce această țară.

Pentru America greu încercată, vă amintesc anul 2000 – 11 septembrie: ideologia globalistă a înlocuit argumentul cu teroarea. Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-sorosistă a înlocuit argumentul cu glonțul.

Charlie Kirk este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi. Este un martir pentru că el a fost ucis printr-o execuție a ideologiei urii față de om, de adevăr, de libertatea de conștiință și de exprimare, și față de Dumnezeu. Este rezultanta acțiunii oligarhiei globalist-sorosiste care a dezlănțuit dezumanizarea lumii cu un sigur scop – controlul ei. Deocamdată, în România, oligarhia globalist-sorosiste recurge la justiție pe care o instrumentalizează asemenea unui glonț cu scopul înlăturării mele de a reda poporului român țara înapoi. Să fie România românilor.

De ce se dorește înlăturarea mea?

1. Pentru că doresc fericirea, prosperitatea și demnitatea poporului meu. Iar ei știu că vreau și că pot face asta.

2. Pentru că eu vreau ca România să devină ceea ce merită: placa turnantă a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor. Și ei știu că vreau și că pot face asta.

3. Eu doresc scoaterea României din această mizerie economică în care a fost adusă de această oligarhiei globalist-sorosiste, împreună cu slugile lor de la București. Noi suntem stăpâni pe pământul nostru, pe destinul nostru.

4. Eu vreau reforma morală a națiunii române și vreau ca cele două Românii, cea din interiorul graniței și cea din interiorul ei, să devină una. Azi, românii sunt pribegi în țara lor și trebuie să devină stăpâni în țara lor. Viața nu e despre bani, ci despre respectul statului ce-l datorează fiecărui cetățean plătitor de taxe și impozite. Dar este și reprezentativitatea. Statul trebuie să reprezinte poporul, nu o clică de oligarhi și în niciun caz o clică de combinatori dâmboviței. Acesta este steagul democrației și libertății pe care l-am ridicat.

5. Poporul român s-a trezit și refuză să mai fie mințiți, furați și umiliți. Motivul este sprijinul pe cae mi l-a acoradat poprul român și cum m-au onorat cu încrederea și cu votul lor. Ei știu asta și mai știu că nu sunt dispus să negociez conștiința mea și adevărul. Să fie foarte clar!”, a spus Călin Georgescu la ieșirea de la IPJ Ilfov, unde a semnat controlul judiciar.