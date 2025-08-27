Perioada de tranziție pentru pensionarea magistraților crește la 15 ani
Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților va fi de 15 ani, ci nu de 10 ani, potrivit unor modificări care vor fi aduse prevderilor inițiale din legea privind pensiile magistraților. De altfel, va fi modificat și cuantumul pensiei de serviciu. Astfel că, cuantumul pensiei de serviciu nu va depăși 75% din venitul avut în ultima lună de activitate, în loc de 70%, cum a fost stabilit inițial.
Modificările vor fi făcute în contextul discuțiilor de marți din cadrul coaliției de guvernare și al protestelor anunțate de magistrații din toată țar.
Judecătorii cer retragerea urgentă a reformei pensiilor magistraților
Judecătorii instanţelor au decis să suspende soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Toate cele 16 curţi de apel din ţară au solicitat retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Magistrații anunțau că protestul va fi menţinut pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către iniţiatori.
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a mărturisit că Ministerul Justiției nu a primit niciun fel de înștiințare oficială cu privire la aceste proteste. Oficialul român a reamintit că dialogul nu trebuie exclus și că Ministerul Justiției este deschis la asemenea discuții cu magistrații.
„Este evident că prin programul Coaliției de guvernare, program care este cunoscut opiniei publice, pentru că el este cel care a făcut debutul ideologic și axiologic al actualei guvernări, a stabilit foarte clar că există un orizont care ține de justiția socială și de o anumită coerență în ceea ce privește regimul acesta al pensionării, ca vârsta standard să fie atinsă inclusiv în domeniul acesta, al magistraturii. Deci era o chestiune cunoscută, o chestiune care a generat elaborarea unor proiecte și este, de asemenea, general cunoscut că au existat forme de dialog cu magistratura. Chiar domnul președinte Nicușor Dan a fost mediator într-una dintre aceste discuții. Domnul prim-ministru a avut recent o întâlnire cu asociațiile magistraților, astfel încât cele două puteri, să zic așa, au dialogat cu privire la această ministrul.
S-a convenit în coaliție, aseară, să existe o perioada de tranziție de 10 ani, până la atingerea vârstei de 65 de ani pentru pensionare în magistratură. Cu alte cuvinte, din 2036 se va aplica vârsta standard la care ieșim și noi la pensie de 65 de ani. Nici acest lucru nu îi mulțumește pe magistrați. Eu pot să accept că există nemulțumiri ale unor categorii profesionale. Nu vorbesc numai de magistrați care sunt până la un punct normal. Într-o societate democratică în care pot să existe divergențe, pot să existe puncte de vedere diferite. Important este ca orice manifestare a acestor nemulțumiri să fie una în limitele legii și să nu afecteze desfășurarea unui serviciu public fundamental pentru societate, care este acela al justitiei. În momentul de față e un lucru foarte important de precizat.
Ministerul Justiției nu a primit niciun fel de înștiințare oficială din partea partenerilor din mediul judiciar cu privire la natura exactă cu privire la temeiurile cu privire la conținutul și limitele eventualelor măsuri de protest, care înțeleg și eu, văzând în mass media că au fost adoptate de diverse segmente ale entităților judiciare.
Deci, în momentul de față noi nu o avem din partea CSM sau a Parchetului General, cu toate că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției. Nu avem o înștiințare oficială, formală cu privire la natura și întinderea acestor proteste. După cum am menționat, dialogul a fost o coordonată în atenția Ministerului Justiției încă de la începutul acestei guvernări.”