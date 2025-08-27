Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților va fi de 15 ani, ci nu de 10 ani, potrivit unor modificări care vor fi aduse prevderilor inițiale din legea privind pensiile magistraților. De altfel, va fi modificat și cuantumul pensiei de serviciu. Astfel că, cuantumul pensiei de serviciu nu va depăși 75% din venitul avut în ultima lună de activitate, în loc de 70%, cum a fost stabilit inițial.

Modificările vor fi făcute în contextul discuțiilor de marți din cadrul coaliției de guvernare și al protestelor anunțate de magistrații din toată țar.

Judecătorii instanţelor au decis să suspende soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Toate cele 16 curţi de apel din ţară au solicitat retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Magistrații anunțau că protestul va fi menţinut pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către iniţiatori.

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a mărturisit că Ministerul Justiției nu a primit niciun fel de înștiințare oficială cu privire la aceste proteste. Oficialul român a reamintit că dialogul nu trebuie exclus și că Ministerul Justiției este deschis la asemenea discuții cu magistrații.