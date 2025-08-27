Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, crede că este nevoie de o soluție legislativă care să împiedice situațiile în care angajați pensionați se reîntorc imediat în instituțiile statului, considerând practica „absolut imorală”.

Potrivit spuselor sale, problema a fost discutată în ședința de guvern de luni, chiar dacă nu apare în actualul pachet legislativ. În opinia sa, este nevoie de o soluție care să fie și constituțională, și echitabilă, adică să țină cont atât de dreptul la pensie, cât și de dreptul la muncă, dar și de principiul corectitudinii sociale. El a recunoscut că schimbările pot aduce dezechilibre pe termen scurt, dar a susținut că, pe termen mai lung, vor fi benefice: dacă oamenii vor ști că nu se pot întoarce imediat, mulți vor alege să rămână mai mult timp la serviciu.

„Dacă un cetățean spune că vrea la pensie pentru că nu mai poate munci, este incorect ca a doua zi să se angajeze în aceeași instituție sau în altă parte la stat. Este absolut imoral. Chiar dacă nu se rezolvă acum, trebuie găsită o soluție constituțională, care să respecte atât dreptul la pensie, cât și dreptul la muncă, dar și principiul de justiție socială. Pe termen mediu și lung este un lucru bun să aduci justețe în mecanismele statului. Dacă oamenii vor ști că nu se pot întoarce imediat, unii vor rămâne mai mult la muncă”, a zis declarat el, marți, la euronews.

Guvernul Bolojan vrea să renunțe la intenția de a interzice cumulul pensie-salariu la stat, la stat, în condițiile în care această prevedere ar fi afectat domenii deja afectate de măsurile fiscale, precum educația și sănătatea, respectiv profesorii și medicii.

Există o decizie a Curții Constituționale a României (CCR) din noiembrie 2023 prin care a fost declarată neconstituțională legea care interzicea bugetarilor să mai cumuleze salariul cu pensia, dar guvernanții spun că decizia de atunci a fost una pe formă, nu pe fond, deci nu acesta ar fi motivul renunțării de acum. Anterior, a fost anunțat că pensionarii pot continua să muncească în firme sau unități de stat până la vârsta de 70 de ani, dacă renunță la plata pensiei și dacă ordonatorii de credite sunt de acord.