Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție susține că Călin Georgescu și Horațiu Potra ar fi orchestrat transformarea protestelor pașnice din 8 decembrie 2024 în acte violente. Conform rechizitoriului, cei doi ar fi colaborat cu un grup paramilitar format din 21 de persoane, echipat cu cuțite, pistoale și 65 de dispozitive pirotehnice F4.

Pe 15 septembrie 2025, Parchetul a finalizat ancheta în dosarul 6720/284/P/2024, stabilind trimiterea în fața instanței a 22 de inculpați. Aceștia sunt învinuiți de încercarea de a submina ordinea constituțională, precum și de comiterea unor infracțiuni asociate acestui demers.

La 1 martie 2025, autoritățile au emis mandate de urmărire generală pentru Horațiu Potra, alături de fiul său și o rudă apropiată.

În cadrul perchezițiilor efectuate în legătură cu dosarul, Poliția Română a dispus emiterea unor mandate de arestare. Ancheta îl vizează pe Horațiu Potra, acuzat de încercarea de a submina ordinea constituțională, precum și de încălcarea regimului armelor, munițiilor și materialelor explozive.

Rechizitoriul susține că Georgescu ar fi elaborat o strategie menită să destabilizeze țara, implicând un grup de mercenari aflat sub coordonarea lui Horațiu Potra. Potrivit documentului, pe 7 decembrie 2024, cei doi ar fi purtat discuții privind organizarea unor proteste violente în București, vizând subminarea ordinii constituționale și paralizarea funcționării instituțiilor statului.

„Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, condus de către el, din care făceau parte inculpații Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Lup Andrei-Florin, Borișcă Cristian-Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Hauptman Manfred Ioan, Lascu Bogdan Florin, Lechințan Traian, Lup Ioan, Moldovan Dionisie, Mureșan Ovidiu-Claudiu, Panța Dan Cristian, Szanto Daniel, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Apahidean Marius-Samuel, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian și Goloșoiu Mihail Alex, care s-a întrunit în data de 07 decembrie 2024, în jurul orelor 21:30-21:45, la cafeneaua ART CAFFE din mun. Mediaș, jud. Sibiu, iar în cadrul acestuia s-a stabilit, la inițiativa lui Potra Horațiu, acceptată de către membrii constituenți, deplasarea spre mun. București cu 7 autoturisme, urmând ca după ajungerea în Capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației, proteste care însă urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a inculpatului Georgescu Călin, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională. Subsecvent, în operaționalizarea planului infracțional, în aceeași zi de 7 decembrie 2024, după organizarea modului de deplasare, și asigurarea logisticii ce a presupus existența în parte din autoturisme a unei varietăți și număr însemnat de obiecte periculoase, precum cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice), spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, a două pistoale și a unui număr total de 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, sau incendii sau pagube materiale semnificative), grupul a început deplasarea, în mod organizat, spre mun. București”, se arată în rechizitoriu.

Convorbirile telefonice ale lui Horațiu Potra cu persoane interesate să se alăture grupului său relevă că liderul mercenarilor – intrat în 2024 pe scena politică ca „bodyguardul lui Călin Georgescu” – prefera să desfășoare aceste discuții prin metode mai puțin detectabile și greu de urmărit.

Stenogramele prezentate de Mediafax arată că Horațiu Potra coordona un grup specializat în recrutarea de noi membri.

„DOMN: Mă numesc Pătru Rareș ă… am o vârstă de 20 de ani, sunt luptător de K1, de 8 ani și aș vrea… am o condiție fizică foarte bună, știu să trag bine cu arma. Sunt vânător… POTRA HORAȚIU: Am auzit. Dați-mi, dați-mi mesaj pe Whatsapp… DOMN: Da. POTRA HORAȚIU: Vă dau un număr unde să sunați, la recrutări, că nu mă ocup eu. DOMN: DRCV știu, mai am prieteni acolo, la dumneavoastră în Congo și mi-au dat numărul la DRCV, nu îndeplinesc toate condițiile. Și v-am dat numărul pe Whatsapp. POTRA HORAȚIU: Nu știu, d-aia zic. Dă-mi pe Whatsapp, că n-am ce face, că nu pot să, nu decid eu. Înțelegi? Că dacă e o problemă o să zică lumea Potra a adus pe, o adus oameni nepregătiți. Adică acolo îs niște militari care știu, care se ocupă de recrutări.”

Într-o convorbire separată, Horațiu Potra l-a întrebat direct pe interlocutorul care s-a identificat drept „Nicolae Popa” dacă este interesat de detalii privind o deplasare în Congo alături de mercenarii săi. Ulterior, Potra a descoperit că persoana respectivă era, de fapt, un voluntar implicat în planurile lui Călin Georgescu.