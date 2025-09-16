Călin Georgescu și alte 21 de persoane au fost trimise în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, procurorii susținând că Georgescu i-ar fi cerut lui Horațiu Potra să obțină de la omul de afaceri Frank Timiș între 20 și 35 de milioane de dolari pentru campania sa prezidențială.

„Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu!”, ar fi spus Călin Georgescu într-un dintre conversații.

Anchetatorii arată că, în urma perchezițiilor informatice asupra telefonului lui Potra, au fost descoperite conversații din aprilie 2022, în care Georgescu îi solicita acestuia să îl contacteze pe Timiș pentru sprijin financiar.

„D-ul Georgescu a spus că poate negocia orice cu dvs, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia României la suprafață. Oameni harnici, deștepți, credincioși, patrioți, nu slugi globaliste”, i-a scris Horațiu Potra omului de afaceri Frank Timiș

În discuții, Potra i-ar fi transmis lui Timiș că Georgescu promitea redeschiderea minelor din România, în special a celor de aur, precizând că ar avea sprijinul unor actori internaționali implicați în campania lui Trump și în negocierile privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Rechizitoriul arată că, în conversații, Georgescu sublinia necesitatea sprijinului financiar, iar Potra îi scria lui Timiș că Georgescu ar putea negocia orice pentru a revitaliza economia României cu ajutorul unor oameni „harnici, deștepți, credincioși, patrioți, nu slugi globaliste”.

Tot din documentele citate de procurori reiese că Georgescu ar fi beneficiat de sprijin financiar direct din partea lui Potra, care i-ar fi pus la dispoziție o limuzină Mercedes GLE Coupe închiriată în iunie 2024, plata chiriei lunare fiind efectuată în numerar.

În plus, ancheta indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către Georgescu, fie direct, fie prin intermediul unor apropiați ai lui Potra, în locații din București și Ilfov.

Alex Florența, procurorul general al României, a declarat că alegerile prezidențiale din 2024 au fost marcate de campanii hibride extinse, prin care s-a încercat influențarea opiniei publice. El a precizat că aceste acțiuni au constat în atacuri cibernetice, răspândirea de dezinformări și tentative de destabilizare a ordinii publice.

Potrivit procurorului general, aceste acțiuni au fost orchestrate de „actori ostili” pentru a influența opinia publică, a slăbi deciziile autorităților și a submina coeziunea socială. Campania a vizat infrastructuri critice și a utilizat metode de inginerie socială pentru a segmenta populația, livrând mesaje adaptate grupurilor receptive și afectând astfel desfășurarea procesului electoral.