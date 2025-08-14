Iancu Guda a spus că, în opinia lui, suveraniștii patrioți antisistem își arată adevăratele intenții prin dorința de a forma o coaliție cu PSD, cel mai mare partid din sistem, care a guvernat cel mai mult în ultimii 35 de ani, chiar și atunci când se afla în opoziție. El a afirmat că lovitura supremă ar fi propunerea lui Călin Georgescu ca premier, susținută de AUR și POT, în guvern alături de PSD.

Guda nu înțelege cum aceștia pot face un asemenea pas după luni întregi în care au alimentat furia electoratului izolaționist printr-un mesaj antisistem, iar în trecut au adus injurii și acuzații PSD-ului în Parlament.

Acum se trece de la marketing la fapte, iar interesul primează, descriind ironic o eventuală formulă guvernamentală alături de PSD „reformat”, cu diverse nume politice la conducerea ministerelor, și cu Călin Georgescu drept „prim duhovnic” al României.

Guda a mai spus că nu este întâmplător că astfel de scenarii apar tocmai acum, când există pentru prima dată posibilitatea unui premier cu adevărat reformist – Ilie Bolojan – care dorește reforma profundă a PNL și a întregului sistem public, fiind sprijinit de o coaliție pro-europeană fragilizată de PSD. Potrivit lui, PSD trebuie să aleagă între continuarea drumului european prin reformă sau izolarea economică și întoarcerea la anii ’90.

În opinia sa, singura soluție ar fi ca Ilie Bolojan să meargă până la capăt pentru România, asumându-și răspunderea în Parlament pentru toate reformele, iar dacă PSD ar respinge Guvernul, să fie dizolvat și Parlamentul, urmat de un referendum prin care poporul să decidă.

El a afirmat că nu crede că electoratul suveranist ar putea fi atât de ușor convins să accepte o astfel de alianță, estimând că PSD, AUR și POT nu ar putea obține peste 40% din voturi, și a conchis că, dacă la alegerile recente frica a învins furia, de această dată rațiunea va învinge frica.