Sorin Ovidiu Vîntu, fost om de afaceri de top și condamnat în mai multe cazuri de delapidare și șantaj, a anunțat recent că plănuiește lansarea unui nou proiect politic în România, numit RO EXIT, care își propune retragerea țării din Uniunea Europeană.

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe TikTok, marcând astfel revenirea sa spectaculoasă în spațiul public după ani de absență forțată, scrie newsweek.ro.

Alături de el, figura centrală a acestui demers pare să fie Călin Georgescu, cunoscut pentru criticile la adresa apartenenței României la UE și NATO.

„Occidentul reprezintă torționarii poporului român, de aceea vă garantez că această mișcare va spulbera tot”, a declarat Vîntu.

Într-un mesaj public, Vîntu a descris proiectul ca pe o „șansă reală pentru România”, invitându-l pe Georgescu să se alăture inițiativei și să devină simbolul acestei mișcări.

„Îi voi pune la dispoziție tot ce are nevoie, dacă Georgescu va ajunge președinte. Am un profund respect pentru acest om, repet, din punct de vedere profesional nu. Dar îi voi pune la dispoziție tot ce are nevoie ca să izbutească, dacă va ajunge președinte. Domnule Călin Georgescu, întoarce-te în politică, aici este locul tău dumitale! Din tot ce am văzut în 35 de ani, dumneata reprezinți cu adevărat o șansă pentru România. Domnul Călin Georgescu nu a știut să dezvolte, de aia unii și-au bătut joc de el, tâmpiții sau cei puși să-și bată joc de el contra cost”, a declarat Sorin Ovidiu Vîntu.

De-a lungul timpului, Vîntu a fost un personaj controversat în mediul economic și media românesc. În anii 2000, controlul său asupra trustului Realitatea-Cațavencu l-a făcut unul dintre cei mai influenți oameni din România. Însă numele său este și asociat cu scandaluri financiare majore, inclusiv falimentul Fondului Național de Investiții, în urma căruia mii de români și-au pierdut economiile. Condamnările ulterioare pentru șantaj și delapidare au culminat cu o pedeapsă totală de 11 ani de închisoare, fiind eliberat condiționat în 2020.

Pe de altă parte, Călin Georgescu a susținut constant ideea retragerii României din structurile europene și nord-atlantice, criticând atât UE, cât și NATO. În declarații recente, acesta a afirmat că țara noastră „nu are nevoie” de apartenența la aceste organizații și a pus sub semnul întrebării importanța scutului de la Deveselu și a altor facilități militare occidentale.