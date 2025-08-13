România așteaptă, la sfârșitul acestei săptămâni, verdictul Fitch Ratings privind ratingul suveran, aflat în prezent la limita inferioară a categoriei „investment grade”, cu perspectivă negativă. Decizia vine într-un context economic tensionat, marcat de deficitul bugetar record din Uniunea Europeană și de noile măsuri de austeritate introduse de Guvern.

Economistul Adrian Negrescu consideră că, pe termen scurt, Bucureștiul ar putea primi un răgaz din partea agenției.

„Este de așteptat ca agențiile de rating să dea o gură de oxigen Guvernului de la București, în contextul măsurilor de austeritate impuse în ultima lună și care urmează probabil prin pachete 2 și 3. Altfel spus, agențiile de rating ne vor da un pașaport în alb, așteptând să vadă dacă și celelalte măsuri de reformă ce vizează reducerea cheltuielilor bugetare vor fi puse în practică. Este doar o fotografie de moment, este doar un răgaz pe care îl acordă autorităților române în tentativa de a reduce cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană raportat la PIB”, a declarat acesta pentru DC News.

Negrescu avertizează însă că răbdarea investitorilor și a agențiilor de rating este limitată.

„Dacă nu ne vom face temele, dacă nu vom reduce din cheltuielile bugetare, dacă nu vom estima așa cum trebuie dinamica României, mi-e teamă că în viitor, în următoarele luni, agențiile de rating pot reveni din nou să sancționeze România pentru lipsa apetitului pentru reforme.”

Economistul avertizează că România are un răgaz de doar câteva luni pentru a demonstra că poate reduce cheltuielile și deficitul, înainte ca presiunile financiare să crească odată cu sezonul de iarnă.

„Avem un răgaz de șase, până la opt luni, timp în care să demonstrăm într-adevăr că suntem capabili să reducem cheltuielile, să reducem deficitul bugetar, să ne încadrăm pe o traiectorie predictibilă din punct de vedere financiar. Lunile acestea vor trece destul de repede și vor fi pline de provocări, având în vedere că vom intra în sezonul de iarnă, iar cheltuielile statului vor crește pe măsură ce impactul măsurilor de austeritate vor intra în vigoare.”

Negrescu subliniază că actuala criză este, în mare parte, rezultatul unor estimări bugetare nerealiste.